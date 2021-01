Mexique – Pendant cette nuit et tôt le matin, Le système frontal numéro 26 traversera la péninsule du Yucatan provoquant de très fortes pluies ponctuelles (de 50 à 75 millimètres [mm]) à Campeche, Quintana Roo et Yucatán, et possible formation de trombe au large de la côte nord de Quintana Roo.

Un chenal dépressionnaire sur le sud-est du Mexique générera de très fortes pluies dans le Chiapas, le sud de Veracruz et Tabasco, et de fortes pluies (25 à 50 mm) dans l’est d’Oaxaca.

La masse d’air associée au front numéro 26 maintiendra l’environnement froid et gelé dans la plupart des régions montagneuses du Mexique, avec des températures minimales de -15 à -10 degrés Celsius dans les montagnes de Chihuahua et de Durango, et des brouillards dans l’est et le sud-est du Mexique. , en plus de l’événement Nord avec des rafales de 70 à 80 kilomètres par heure (km / h) dans l’isthme et le golfe de Tehuantepec; rafales de 60 à 70 km / h sur la côte sud de Veracruz, et 50 km / h sur la côte de Campeche, au nord de Quintana Roo, Tabasco et Yucatán, des vitesses qui diminueront aux premières heures de jeudi.

Prévisions pour jeudi …

Le front numéro 26 s’étendra sur la mer des Caraïbes, et en interaction avec un chenal de basse pression au sud-est du Mexique, provoquera des averses éparses (de 5,1 à 25 mm) dans le Chiapas, le Quintana Roo, le Tabasco et le sud de Veracruz, et des pluies isolées (de 0,1 à 5 mm) en Campeche, Mexico, État du Mexique, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala et Yucatán.

Le même système provoquera des bancs de brouillard dense dans les régions du sud-est et un vent de composante nord dans l’isthme et le golfe de Tehuantepec. On prévoit que, vers l’après-midi, la masse d’air associée au front commencera à modifier ses caractéristiques thermiques et cessera d’affecter le territoire national.

Dans l’après-midi, un nouveau front froid entrera sur le nord-est du Mexique et provoquera des vents avec des rafales de 60 à 70 km / h à Coahuila.

À l’aube de jeudi, l’environnement froid à glacial persistera avec des valeurs minimales de -15 à -10 degrés Celsius et les gelées dans les régions montagneuses de Chihuahua et Durango; de -10 à -5 degrés Celsius et gelées sur les sommets de la Basse Californie, Coahuila, Nuevo León, Sonora et Zacatecas; de -5 à 0 degrés Celsius et des gelées dans les montagnes de l’État du Mexique, Guanajuato et Hidalgo.

Après midi, des températures maximales de 35 à 40 degrés Celsius sont estimées dans des localités du Chiapas, Guerrero et Michoacán.

emc