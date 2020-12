Mexico – Un groupe de personnes a battu et brûlé deux sujets accusés de meurtre dans une communauté du Chiapas.

Le bureau du procureur général de l’entité a rapporté qu’une centaine de résidents ont lynché à la fois des personnes détenues et en prison.

L’incident s’est produit dans la ville d’El Censo, située dans la municipalité d’Ocosingo. Les autorités ont indiqué qu’elles détenaient trois sujets accusés de meurtre avec un couteau.

Antonio Vázquez Silvano, Francisco Vázquez Silvano et Manuel «N» étaient les personnes qui étaient en prison, lorsque les villageois sont entrés dans la prison et ont commencé à battre les deux premiers.

“Mais quelques heures après l’arrestation, un groupe de personnes est entré dans la prison avec violence pour enlever et retenir deux des trois hommes”, a rapporté l’agence ..

“Ils ont battu les Vázquez Silvanos et plus tard leur ont attaché les mains et les pieds, puis les ont aspergés d’essence et les ont incendiés à l’intérieur d’une école”, a-t-il ajouté.

La police locale a réussi à sauver Manuel “N” et l’a remis aux autorités du ministère public.

Le bureau du procureur a condamné le meurtre des deux personnes et a réaffirmé qu’aucune conduite illicite ne restera impunie.

Le bureau du procureur général de l’État (FGE) a ouvert un dossier d’enquête sur les événements violents enregistrés dans la ville d’El Censo.

