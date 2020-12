Mexico – Dans le cadre de la célébration de son 75e anniversaire, Grupo Bimbo, la plus grande boulangerie du monde, a inauguré le Centre de distribution métropolitain (CEDIS), situé dans la mairie d’Azcapotzalco à Mexico et s’est engagé à maintenir son objectif renouvelé: nourrir un monde meilleur.

Le nouvel espace représente un investissement de 2 mille 720 millions de pesos, ce qui en fait le CEDIS le plus grand et le plus moderne de l’entreprise, dirigé par le président-directeur général Daniel Servitje.

«Nous célébrons notre anniversaire avec l’ouverture officielle de ce grand centre de distribution métropolitain. Pour nous, la première chose est la sécurité et le bien-être des personnes, des employés, des voisins, des clients et des consommateurs, et ces installations en sont le reflet », a déclaré Servitje.

L’espace a une superficie d’un peu plus de 89 mille mètres carrés, géré dans des zones opérationnelles, des espaces verts et met en évidence son utilisation efficace de l’énergie grâce à son toit à énergie solaire, le plus grand au Mexique et le troisième en Amérique latine. d’une capacité totale de 2,2 MW.

La phase de construction de ce projet a duré 18 mois, a généré 1 700 emplois et offre actuellement des emplois à plus de 500 personnes.

Lors de l’inauguration de l’espace, le président Andrés Manuel López Obrador était présent, qui a souligné que l’investissement privé et la main-d’œuvre sont essentiels pour promouvoir le développement du pays.

«Nous devons travailler ensemble et unir le secteur public, le secteur privé et le secteur social. Ces trois moteurs sont ce qui permet une croissance économique pour qu’à la fois il y ait de l’emploi et du bien-être ».

Également présents à l’inauguration étaient Graciela Márquez, chef du ministère de l’Économie, Claudia Sheimbaum, chef du gouvernement de Mexico, et Vidal Llerenas, maire d’Azcapotzalco.

Le nouveau centre dispose également de systèmes de collecte des eaux pluviales de 800 m3, d’une station d’épuration et de transport de terminaux électriques, et de par son emplacement stratégique, il représente un nœud logistique, ce qui permettra d’économiser plus de 6500 déplacements. livrées annuellement, au bénéfice du trafic et de la qualité de l’air de la ville, toutes ces caractéristiques lui ont valu la certification LEED Platine.

75 ans après sa fondation, Grupo Bimbo, une entreprise mexicaine dirigée par Daniel Servitje, compte plus de 75 000 employés et des millions de consommateurs dans 33 pays à travers le monde.

Elle propose plus de 13 mille produits à travers son réseau de distribution avec environ 53 mille itinéraires et plus de 2,8 millions de points de vente dans 33 pays d’Amérique, d’Europe, d’Asie et

Afrique.