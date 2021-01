Les deux premiers épisodes de la série sur Scarlet Witch and Vision ont montré des références à des émissions de bandes dessinées des années 50 et 60 telles que “ Bewitched ”, qui a provoqué la nostalgie du public de l’époque, maintenant pour les épisodes suivants, la série changera d’orientation maintenant dans les spectacles des années 2000, par exemple le L’actrice Elizabeth Olsen a déclaré que «WandaVision» aura le style de «Malcolm in the Middle».

«Malcolm el de en Medio», connu ainsi en Amérique latine, raconte pendant sept saisons l’histoire d’un adolescent de génie qui vit avec sa famille «dysfonctionnelle» où il devra apprendre la vie, la valeur de l’amitié et de la famille, cela combiné avec un humour acide, qui a fait rire une génération de téléspectateurs.

Ainsi, le type de comédie sera celui qui sera vu dans les prochains chapitres, comme Olsen (Wanda) l’a expliqué lors d’une récente interview pour Variety, car il a dit que tout au long de la première saison, le style de comédie qui a été vu à la télévision sera utilisé. à différents moments, ainsi que leur format visuel qui les caractérisait.

“L’humour de ‘Malcolm au milieu’ puis de ‘Modern Family’ devient incroyablement cynique, et c’est ce qui nous réconforte, pour une raison quelconque, en tant que société. Donc c’était amusant quand nous étions dans ce camp d’entraînement pas juste pour enregistrer les changements physiques comme des outils, mais aussi: «Qu’est-ce que la comédie pour l’histoire de cette époque? “, a expliqué le protagoniste.

“ WandaVision ” aura le style de “ Malcolm in the Middle ” et même de “ Modern Family ”, peut-être lorsque les enfants du couple grandiront, comme on le voit dans l’épisode 2, l’Avenger tombe enceinte d’un moment à l’autre, donc ce ne serait pas soudainement voir vos jumeaux comme des enfants.

D’autre part, la série ‘WandaVision’ a été créée le 15 janvier 2021, étant le retour d’Olsen et Paul Bettany en tant que couple préféré du MCU et l’émission arrivera exclusivement pour la plateforme de streaming de la maison de Mickey Mouse, alors pour embaucher Disney +, cliquez ici.