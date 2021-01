Ils dénoncent le contenu idéologique des textes scolaires

Jalisco.- Les organisations de la société civile et les écoles privées de Jalisco ont trouvé de multiples contenus idéologiques dans les nouveaux textes d’éducation publique.

Lors d’une conférence de presse, les porte-parole ont souligné que les livres sur l’éducation civique, l’éthique, l’histoire, l’espagnol, la biologie et même la science et la technologie contiennent des messages qui ne contribuent pas au développement intégral des enfants.

“Dans le livre de science et technologie, une licorne apparaît qui présente la diversité des sexes et les possibilités qu’ont les garçons et les filles d’explorer leur sexualité.”

Pour cette raison, ils enverront une déclaration au ministère de l’Instruction publique pour les exhorter à intégrer des éléments scientifiques et biologiques, et non des hypothèses idéologiques. De même, légiférer dans une perspective familiale comme solution aux grands problèmes du pays.

«Ce sont des contenus qui montrent des constructions sociales qui n’ont rien à voir avec la science ou la biologie. Là, ils assurent que le sexe nous est attribué à la naissance ».

Tout cela confond les enfants de 10 et 12 ans. Ceux qui sont également invités à avoir des «rapports sexuels protégés» avec des expressions telles que «plus de préservatifs, moins de soucis». Même lorsqu’il est confirmé que les préservatifs ne sont pas des méthodes infaillibles, ont-ils souligné.

Ils encouragent la précocité sexuelle chez les enfants et les encouragent à prendre des décisions sans le consentement de leurs parents.

Ils ont donc demandé la liberté d’éduquer leurs enfants avec des valeurs universelles et fondées sur la science. Que ces concepts idéologiques ne sont pas imposés dans les manuels scolaires.

Là-bas, les pères et les mères pourront acquérir une formation sur l’éducation que leurs enfants reçoivent à l’école, a déclaré la porte-parole du Conseil des parents objecteurs de Jalisco.

Le message Ils dénoncent le contenu idéologique des manuels est apparu en premier sur Siete24.