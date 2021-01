Mexico.- Dans le cadre de la reprise de l’année scolaire 2020-2021, le Parti écologiste vert du Mexique a souligné l’importance de continuer à promouvoir un traitement respectueux et la non-violence au sein de la communauté scolaire.

Ce lundi, 30 millions 466 mille 339 étudiants sont revenus en classe dans le pays, dont la majorité continueront de suivre virtuellement leurs cours; tandis que ceux qui vivent dans des États dont le feu épidémiologique est vert, peuvent retourner en classe dès que les autorités nationales correspondantes l’indiquent.

Le leader national de la Parti vert, Karen Castrejón Trujillo, a souligné que la loi générale sur l’éducation a été réformée de sorte que dans le programme éducatif de chaque année scolaire, elle soit un sujet pour prévenir la violence et les pratiques telles que l’intimidation, en promouvant une culture de la paix.

En ce sens, il a souligné l’importance de promouvoir une coexistence exempte de violence et d’abus, qu’ils soient psychologiques, physiques ou cybernétiques en milieu scolaire.

«Des études scientifiques et des données statistiques révèlent que les enfants victimes de maltraitance deviennent des adultes violents. La violence à l’école est un phénomène qui empêche l’objectif essentiel de l’éducation; qui vise à garantir que tous les élèves apprennent et se développent de manière globale. Afin de réduire et d’éradiquer la violence dans les établissements scolaires, l’action de l’État est nécessaire, mais aussi celle de la société », a déclaré Castrejón Trujillo.

Le leader environnemental a condamné le fait que les élèves subissent des brimades dans les écoles où ils sont victimes de ridicule, de surnoms blessants voire de vol avec violence; attouchements offensants, diffamation par voie électronique et extorsion.

Il a rappelé que la proposition sur la lutte contre le harcèlement est la loi en vigueur depuis le 30 septembre 2019; et cela oblige les écoles à mener des campagnes à travers l’utilisation des technologies de l’information qui sensibilisent à l’importance d’une coexistence exempte de tout type de violence.

Il oblige également les autorités éducatives à fournir des soins psychosociaux et des conseils sur les recours juridiques à l’agresseur et à la victime; ainsi que la mise en place de mécanismes gratuits pour conseiller et signaler les cas; et la protection des filles, des garçons, des adolescents et des jeunes qui sont impliqués dans des abus scolaires, qu’ils soient psychologiques, physiques ou cybernétiques.

