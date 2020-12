Mexico – Avec la mission de présenter à la Vierge de Guadalupe les demandes et les remerciements de milliers de Mexicains, les évêques auxiliaires ont effectué un pèlerinage qui s’est terminé dans la Basilique de Guadalupe.

Les évêques auxiliaires Luis Manuel Pérez Raygoza, Héctor Pérez Villarreal, Francisco Daniel Rivera Sánchez, Salvador González Morales et Carlos Enrique Samaniego López ont quitté la Glorieta de Peralvillo pour le temple marial.

Organisés par l’archidiocèse du Mexique et au nom du cardinal Carlos Aguiar Retes et de millions de fidèles fidèles de la Vierge de Guadalupe, les évêques ont symboliquement apporté les demandes et les remerciements de millions de personnes.

Au cours de leur tournée, les évêques ont offert le Saint Rosaire à la Vierge Morena et ont demandé pour ceux qui ont perdu la vie en cette période de pandémie, pour leurs familles et pour le personnel de santé.

Dans leur prière, les évêques ont reconnu le dévouement et la générosité du personnel de santé pour le traitement des patients atteints de Covid-19 dans les hôpitaux publics et privés.

Le pèlerinage a été préenregistré et diffusé le 11 décembre à 10h00.

Il a été rapporté que la transmission a atteint plus de 16 000 connexions au cours de la première heure et que plus de 70 comptes de médias sociaux de diocèses et de médias catholiques ont été ajoutés.