Mexique – Le Bureau fédéral du procureur de la consommation (Profeco), En coordination avec la Cyber ​​Police et avec le soutien des réseaux sociaux et des plateformes de commerce électronique, il a réussi à «télécharger» une centaine de pages et à fermer 700 profils qui spéculaient et fraudaient les consommateurs, via Internet, avec la vente de bouteilles d’oxygène et concentrateurs.

«Nous travaillons main dans la main avec la Cyber ​​Police, la Garde nationale, ainsi qu’avec les plateformes sociales et avec toutes les plateformes de commerce électronique. Nous avons téléchargé plus de 100 pages de commerce électronique qui fraudaient les consommateurs, spéculaient, abusaient des prix; également 700 profils Facebook et cette semaine, nous allons en télécharger un millier de plus », a déclaré l’avocat.

Le chef de Profeco a participé à une conférence de presse, avec la chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, et la directrice générale de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS), Zoé Robledo, pour rendre compte des actions menées en de manière coordonnée par les gouvernements fédéraux et la capitale du pays, pour l’approvisionnement en oxygène dans la situation actuelle due au COVID-19.

Dans son discours, Ricardo Sheffield Padilla a appelé les consommateurs à ignorer les offres sur les réseaux sociaux, «parce que – dit-il – on alimente un marché noir, (puisque) ce sont des cylindres volés, d’usage industriel qui ne servent pas à respirer avec eux, ils servent pour qu’une torche fonctionne; Alors ils jettent leur argent ou très probablement ils ne leur donneront même rien », a-t-il prévenu.

Il a réitéré l’appel de la campagne «Rendez votre réservoir. Pour l’amour de la vie », qui invite les loueurs de réservoirs d’oxygène à approvisionner les patients à domicile, à les restituer aux distributeurs une fois qu’ils ne sont plus nécessaires, afin de permettre leur utilisation par d’autres.

“Le retour d’un cylindre sauve des vies”, a souligné le responsable, soulignant que ce qui est recherché, c’est qu’ils réintègrent le marché. ces bouteilles mettent fin à leur location ou se font rembourser le coût du réservoir, si elles sont achetées.

Il a rapporté, de la même manière, qu’en le Journal officiel de la Fédération Un accord a été publié par le ministère de la Santé, au niveau fédéral, afin que le volume demandé en oxygène médical soit privilégié par rapport à l’industriel, de sorte que la production industrielle d’oxygène à usage médical soit passée.

