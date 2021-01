Mexique – Cardinal Norberto Rivera Il a été intubé et signalé comme délicat par Covid-19, tandis que l’archidiocèse précisait que le cardinal émérite avait décidé d’entrer dans un hôpital privé par ses propres moyens.

L’Église catholique au Mexique Il a précisé que c’était le cardinal qui avait décidé d’avoir une attention privée et non celle publique que le reste des prêtres et des évêques ont après un accord.

Il a été expliqué que le cardinal Carlos Aguiar Retes a nommé un prêtre pour être informé de l’état de santé de Rivera Carrera et il a été souligné que les soins de tous les prêtres sont dispensés dans les hôpitaux publics.

«Dans les cas qui nécessitent une hospitalisation – précise l’archevêché – les soins sont dispensés par les hôpitaux du secteur de la santé, ceux privés qui sont dans l’accord établi par les autorités gouvernementales et les hôpitaux temporaires … Le cardinal Norberto Rivera a pris la décision de recevoir des soins médicaux dans le secteur privé “dit l’archidiocèse dans une fiche d’information.

De son côté, Hugo Valdemar, proche de Norberto Rivera et ancien porte-parole de l’Église au Mexique, a déclaré qu’il devrait toujours y avoir un moyen d’aider, en expliquant l’état de santé actuel du cardinal Norberto Rivera.

«Lundi dernier, nous étions très préoccupés car, comme on dit familièrement, il y avait une baisse de la saturation respiratoire et des lésions pulmonaires visibles. Alors franchement, certains d’entre nous qui regardaient craignaient pour sa vie. Au point qu’un prêtre est allé lui donner l’onction des malades précisément par souci. Nous, par la foi, disons que miraculeusement après cette onction, il a commencé à avoir un assez bon rétablissement et hier nous avons vraiment eu des nouvelles encourageantes. Nous sommes convaincus qu’il pourra aller de l’avant après les progrès importants qu’il a réalisés hier », a déclaré Valdemar.

Valdemar a également regretté que l’assurance des frais médicaux contractée ne couvre pas le problème du Covid-19, dont plusieurs prêtres au Mexique ont été affectés.

“Il faut trouver des moyens pour résoudre ce type de problème dès qu’il survient”, estime l’ancien porte-parole et a regretté que l’assurance médicale que l’archidiocèse du Mexique a contractée en janvier dernier ne couvre pas le COVID: “C’est cette situation que nous avons, pas seulement le cardinal mais tous les prêtres du Mexique; parce que nous ne sommes pas protégés face à cette situation complexe », a-t-il déclaré.

On sait que Norberto Rivera, en détresse, est admis à l’hôpital Ángeles Mocel de Mexico.

