Le journaliste Iker Jiménez, animateur du populaire “ Cuarto Milenio ”, a toujours été prêt à prendre des risques et à résister à d’éventuelles controverses qui peut générer le contenu que vous recherchez dans votre programme. Cette année, le présentateur a récolté les fruits de son travail, couverture du Covid entre les deux, avec de très bons publics. Cependant, ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles.

Et c’est que, comme il s’est donné à comprendre avec un message publié hier sur Twitter, Jiménez a reçu dernièrement une série d’avertissements des téléspectateurs de l’émission, dont certains sont considérablement dérangeants: “A tous ceux qui me disent volontiers ‘ne touchez pas à certaines questions’, ne vous inquiétez pas. Je suis ici pour m’interroger sur tout librement. Et pour que cela soit débattu à la maison. A ceux qui me disent que ‘je vais apparaître dans un caniveau’ Eh bien, sincèrement, j’espère que le sang n’atteindra pas la rivière “a écrit le journaliste pour tenter de rassurer ses partisans.

Dans ses derniers spectacles, Jiménez s’est penché sur des questions aussi délicates que l’affaire Alcàsser ou le meurtre du marquis d’Urquijo, ce qui aurait pu amener ses fans à s’inquiéter pour sa sécurité. Mais le présentateur a clairement indiqué qu’il ne se prosternerait devant rien, et qu’il a l’intention de continuer son travail d’essayer d’aller au fond des choses, aussi sensibles ou inconfortables soient-elles.

Il y a quelques heures à peine, Jiménez a partagé un autre tweet dans lequel il explique davantage sa position avant ces avis: “J’ai toujours été intéressé à savoir de quels problèmes vous ne pouvez même pas parler. Sans parler. Et si vous le faites, respectez les conséquences. Mais j’ai toujours pensé que c’était le travail. Toucher ces questions à la télé et nous apprendre les la liberté et le système effrayant dans lequel nous vivons. “

Vos messages ont provoqué une vague de solidarité et de soutien. “Vous êtes un exemple. Pour moi, vous êtes une référence en tant que journaliste et chercheur. Et le travail que vous faites et la soi-disant” lignée du libre “est énorme. La connaissance est le pouvoir. C’est toujours bien si vous savez gérer. Celui qui fait ce qu’il veut “,” Tu ouvres la voie aux curieux, et tu ne sais pas à quel point nous l’apprécions, un gros câlin, ami! “,” Mourir pour avoir dit ou défendre la vérité peut être le plus grand honneur. Courage ” sont quelques-uns des commentaires laissés par ses followers.