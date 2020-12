Mexico.- Afin de freiner la vente, la distribution, le stockage et l’utilisation de pyrotechnie dans les rues et quartiers des 16 communes du CDMX, pour les célébrations de décembre de ce 2020, le secrétaire à la Sécurité Citoyenne lancera une adaptation de l ‘«Opération Comète» .

Des policiers formés à la manipulation correcte des matières explosives et pyrotechniques participeront à la sauvegarde de l’intégrité physique des personnes; principalement des filles et des garçons, pour la manipulation de ce type d’objets; la manipulation peut provoquer des blessures graves et des brûlures graves, des amputations ou même la mort.

Étant donné ce qui précède, Officiers SSC Ils visiteront les centres qui distribuent couramment ces produits, tels que le marché de La Merced, Sonora, le Central de Abasto; ainsi que San Ciprian, Jamaïque, le 25 juillet, marché aux bonbons Ampudia.

Aussi les marchés de la ville de San Mateo Xalpa, San Lucas Xochimalca, San Gregorio Atlapulco et Santa Cruz Xochitepec; et dans les tianguis et les marchés sur roues qui sont installés dans différentes rues et quartiers des 16 communes.

La surveillance sera également maintenue aux arrêts d’Indios Verdes, d’Observatorio et de Pantitlán; En plus des visites sur la voie publique, où les gens seront également invités à rester chez eux car Mexico reste en alerte, en raison des infections à Covid-19.

Il convient de noter que les policiers qui appartiennent au groupe de forces spéciales connu sous le nom de << Zorros >> sont un corps d’opérations spéciales, formés à la manipulation de matières dangereuses et explosives, telles que la pyrotechnie, et seront chargés de la protection, du transport et détruisez ce qui pourrait être saisi en cette période des fêtes.

La SSC invite les citoyens à dénoncer la vente, l’échange et les lieux de stockage de roquettes et de roquettes non autorisées, car en ne bénéficiant pas d’un traitement approprié, la citoyenneté dans leur intégrité physique et patrimoniale peut être mise en danger.

Et il recommande aux habitants, si pour une raison quelconque ils ont du matériel pyrotechnique chez eux, de ne pas le jeter à la poubelle, de ne pas le mouiller ou de l’enterrer; à la place, appelez le secrétaire à la Sécurité publique ou le service d’incendie héroïque, qui est le personnel spécialisé pour sa manipulation et son retrait appropriés.

