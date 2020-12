Mexico. – IIls mettent en œuvre une opération à Mexico pour empêcher la commission de crimes liés à la remise de primes de Noël, de bons alimentaires et aux avantages que les entreprises offrent à leurs travailleurs en fin d’année.

La Secrétariat de la sécurité des citoyens de Mexico, a lancé l’opération «Aguinaldo Seguro 2020», qui a débuté le premier jour de décembre, chez les 16 maires de la capitale.

Son objectif est de sauvegarder l’intégrité physique et patrimoniale des personnes qui vivent et transitent à Mexico, qui reçoivent la prime de fin d’année et effectuent des achats dans les centres commerciaux, en attendant les vacances de Noël et du Nouvel An.

Pour réaliser le dispositif, 10 326 policiers ont été affectés, appuyés par 419 patrouilles, cinq motos et 20 ambulances; en plus d’une grue et d’un hélicoptère de cette agence, afin de mettre en place des actions pour empêcher la commission de crimes.

La surveillance sera renforcée dans les agences gouvernementales, les succursales bancaires, les centres commerciaux, les zones de restauration, les grands magasins et les magasins en libre-service, les centres de loisirs familiaux, les hôtels et les parcs, ainsi que les couloirs touristiques, entre autres lieux où les mouvements monétaires et l’activité commerciale sont enregistrés.

Les producteurs LEE de poinsettia se réunissent pour les vacances de Noël

ebv