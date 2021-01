Une des séries les plus importantes de la plateforme Amazon Prime Video est ‘The Boys’, basé sur la bande dessinée du même nom, qui nous montre un groupe de héros sous un angle très différent, ce qui semble ne pas avoir plu à un certain public, car il a été récemment révélé que le Le showrunner des garçons a reçu des menaces.

L’une des plateformes qui n’avait rien développé sur le genre des super-héros était Amazon Prime Video, qui a finalement décidé d’adapter la bande dessinée ‘The Boys’ qui nous montre les héros comme les vrais méchants de l’humanité, alors qu’un groupe des humains essaie de les arrêter, mais cette série a également ajouté de nombreuses références.

Lors d’une récente interview avec Consequence of Sound, Eric Kripke a répondu à quelques questions sur la série et il a également été confirmé que le Le showrunner des garçons a reçu des menaces de certaines personnes, bien qu’il déclare qu’il essaie de ne pas accorder trop d’importance

“(En ce qui concerne les menaces que j’ai reçues), c’est juste la nature humaine d’avoir à réagir à la colère ou à la haine dirigée directement contre vous. Je ne vais pas mentir et dire: ‘Non, je pense que c’est drôle.’ Cela m’affecte. des soucis et tout ça, mais je pense que cela fait partie de mon travail de ne pas laisser cela affecter le travail et de ne pas le laisser me forcer à me remettre en question et à me remettre en question et à ce que je fais ici. Alors, non, je prends un moment, je me sens horrifié et aller plus loin et reprendre le travail en écrivant le programme. “

Actuellement, la série a terminé sa deuxième saison en attendant la troisième, qui devrait arriver fin 2021 ou début 2022 sur la plate-forme Amazon Prime Video.