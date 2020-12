Ils ont marqué un but pour Pemex dans les contrats avec le cousin d'AMLO

Mexico.- Par omission ou par confusion, des contrats ont été attribués à Felipa Guadalupe Obrador Olán, le cousin du président Andrés Manuel López Obrador; Le président a admis que c’était un but qu’ils avaient marqué contre Petróleos Mexicanos, après que le directeur de Pemex, Octavio Romero Oropeza, il y a un an, l’ait informé d’un éventuel conflit d’intérêts.

López Obrador a rappelé que l’année dernière, Romero Oropeza, l’avait informé que son cousin avait participé à un appel d’offres, pour lequel il avait ordonné que les contrats ne soient pas livrés.

Cependant, il a expliqué que Felipa Guadalupe, avec d’autres sociétés, avait participé à un autre appel d’offres et obtenu des contrats avec Pemex.

«Apparemment, ces contrats n’ont pas été attribués, mais comme ma cousine a une entreprise, elle avait passé un contrat avec Pemex depuis un certain temps, elle rencontre, s’associe avec d’autres entreprises, elle n’apparaît plus en tant que responsable, ils participent à d’autres appels d’offres et sont Ils livrent des contrats à diverses entreprises, y compris à ma cousine, donc Pemex ne s’en est pas rendu compte ou il y a eu une omission et le contrat, ou ces contrats, a été livré.

Pendant la conférence de presse matinale au Palais National, López Obrador a précisé que l’ordre direct à Romero Oropeza est d’agir conformément à la loi, «parce que nous ne sommes pas les mêmes; J’ai dit que même s’ils sont des membres de la famille, il n’y aura pas de corruption, il n’y aura pas d’influence, rien qui affecte la transformation du Mexique ».

Un journaliste lui a demandé: – Ont-ils marqué un but?

Répondu:

-À Pemex, dans le sens où ils auraient dû s’en occuper, heureusement j’ai la tranquillité d’esprit que quand il me le demande, je réponds non, et cela me donne la tranquillité d’esprit.

Comme tous les jours, López Obrador dit qu’il n’est pas corrompu et suppose que c’est pour cela que ses adversaires le cherchent et cherchent où le rattraper, mais ils ne peuvent pas trouver comment l’attraper, car il soutient qu’il n’est pas intéressé par l’argent et qu’il n’est pas comme ses adversaires. .

Après que le journaliste Carlos Loret de Mola a révélé que Felipa Obrador avait reçu des contrats de plus de 365 millions de pesos sous le gouvernement actuel, Pemex a souligné que depuis le 4 décembre, tous les contrats attribués au cousin du président ont été résiliés, par votre entreprise Litoral Laboratorios Industriales.

LEE Pemex admet que le cousin de López Obrador avait des contrats avec l’entreprise

ebv

Le poteau Ils ont marqué un but contre Pemex dans les contrats premium d’AMLO est apparu en premier sur Siete24.