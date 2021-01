Mexico.- Pour signaler que les illégalités commises par Víctor Manuel Velázquez et José Antonio Marín contre la Cooperativa la Cruz Azul ont été dénoncées devant les tribunaux, l’avocat Antonio Lozano Gracia a fait une longue présentation devant les médias, dans laquelle il a également détaillé certaines des les arguments de la plupart des cooperativistas et les étapes du litige actuellement en cours.

«Nous avons été sollicités en tant que justiciables pour obtenir des conseils juridiques par un groupe de plus de 500 des 715 coopérateurs de Cruz Azul, soit la majorité écrasante, qui a tenu une assemblée parfaitement légale le 26 août, au cours de laquelle ils ont été élus président. du conseil d’administration, Federico Sarabia Pozo, et en tant que président du conseil de surveillance, Alberto López Morales », a expliqué Lozano Gracia.

Lozano Gracia a indiqué que le groupe de Marín et Velázquez, qui se qualifie de «dissidents», tient en fait la coopérative en otage, puisque l’assemblée de 2018 au cours de laquelle ils ont indûment assumé des postes de direction a déjà été déclarée nulle en raison de vices de convocation et, Malgré le recours qu’ils ont déposé et qui a des effets temporaires, cette nullité sera bientôt définitivement confirmée à la suite du procès Amparo en cours devant la justice fédérale.

En outre, l’ancien procureur général de la République a expliqué qu’il existe d’autres vices avec lesquels ces individus continuent de violer les statuts de Cruz Azul, comme le fait que, comme ils faisaient partie de la directive précédente, ils étaient empêchés d’occuper les postes qui en 2018, ils ont été récompensés; En plus de cela, a-t-il ajouté, personne, selon le règlement intérieur de Cruz Azul, ne peut rester responsable des conseils pendant plus de deux ans, comme Marín et Velázquez ont l’intention de le faire illégalement.

Ce qui est très grave et pour cette raison a été pénalement dénoncé, a prévenu l’avocat, c’est la suspension illégale, à plus de 160 coopérateurs, du paiement des salaires et avances de revenus auxquels ils ont droit, sous l’argument absurde que ils ont une situation particulière ». Ça n’existe pas. Il s’agit d’un crime sanctionné par le code pénal et dans ce cas, nous avons déjà remis au procureur de la République des lettres officielles indiquant que cette saisie de salaires et de paiements anticipés de revenus a été commis par le groupe de Marín et Velázquez contre les partenaires de la coopérative et leurs familles, a-t-il dit.

Il est apparu que la suppression des paiements et des avantages qui correspondent aux membres de la coopérative a été l’un des mécanismes que Víctor Manuel Velázquez et José Antonio Marín ont utilisé comme une menace et pour chercher à soumettre la majorité, afin de rester à des postes de direction depuis le qui, selon les accusations, font un usage abusif des actifs et des ressources de Cruz Azul.

ebv