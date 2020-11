Mexico – En raison du nombre de personnes hospitalisées par Covid-19, Mexico est à la limite du feu rouge et reste toujours à un feu orange.

Le chef du gouvernement, Claudia Sheinbaum Pardo, a reconnu le risque latent que le feu d’alerte épidémiologique du CDXM vire au rouge.

«À l’heure actuelle, nous sommes à 52% de la capacité hospitalière. Retrouver le pic de la pandémie en mai », a-t-il souligné.

Il a rapporté que selon les données officielles, le CDMX a enregistré une augmentation de 290 lits au cours des 7 derniers jours et que les hospitalisations ont augmenté du 19 au 26 novembre.

Sheinbaum Pardo a déclaré que sur 9 000 tests Covid-19 effectués, 6 400 cas positifs pourraient être détectés en une semaine.

“Notre objectif est de dupliquer les tests rapides du CDMX, pour détecter les citoyens infectés”, a-t-il ajouté.

En ce qui concerne les mesures pour ne pas infecter ou être infecté, Sheinbam Pardo a expliqué que les grands magasins, les magasins, les cinémas, les théâtres, les gymnases, les musées et les parcs d’attractions fermeront à partir de 19h00.

Pendant ce temps, les restaurants ne doivent conserver qu’une capacité de 30 pour cent de leur capacité et fermer à 22h00 et le programme REOPEN est suspendu; En conséquence, les bars, clubs et cantines ne pourront plus fonctionner dans les 15 prochains jours.

Il a rappelé le maintien des mesures de prévention de la propagation du virus telles que l’utilisation obligatoire de masques faciaux, une distance saine et un lavage fréquent des mains.