Mexique – Le service météorologique nationalLa Commission nationale de l’eau a mis en garde contre une baisse marquée de la température dans les prochaines heures en raison de l’avance de la sixième tempête hivernale.

On s’attend à ce que le phénomène interagisse avec un nouveau front froid et avec la traînée d’humidité, ce qui provoquera:

* Baisse de température marquée, vents violents et tempêtes de poussière dans les États du nord du pays.

* Augmentation du potentiel de fortes pluies sur le nord-ouest et le nord du territoire national.

* Environnement glacial et possible chute de neige ou de grésil dans les montagnes de Baja California, Sonora, Chihuahua et Durango.

La sixième # tempête d’hiver et le # front froid 29 entraîneront une diminution de la # température et des # vents de forts à intenses dans les régions du nord-ouest, nord et nord-est du Mexique. #Snow ou #Aguanieve dans les montagnes de #BajaCalifronia, #Sonora, #Chihuahua et #Durango. https://t.co/9TaD34xx7a pic.twitter.com/UVG9Wp4yra – CONAGUA Climate (@conagua_clima) 18 janvier 2021

Prévisions dans les prochaines heures …

Canal basse pressionElle s’étendra sur le sud-est du Mexique et augmentera le potentiel de précipitations dans l’est et le sud-est du pays.

Jet stream subtropicalil maintiendra l’entrée d’humidité à l’ouest, au centre et au sud du pays, avec possibilité de pluies avec chocs électriques et possible chute de grêle. En outre, la probabilité de chutes de neige ou de grésil dans les sommets montagneux du centre et de l’est du pays avec des altitudes supérieures à 4 200 mètres demeure.

Enfin, ce soir, l’approche d’un autre front froid (N ° 29) sur le nord-est du territoire national, une condition qui favorisera des vents forts sur ladite région.

LEE UNAM prêtera des tablettes avec Internet pendant une pandémie

emc

L’alerte post de froid et de pluie due à l’arrivée de la sixième tempête hivernale est apparue en premier sur Seven24.