Mexique.- Dans les prochaines heures, un environnement très froid est prévu avec des températures minimales de -15 à -10 degrés Celsius dans les sommets de Chihuahua et Durango, ainsi que des rafales de vent de 50 à 60 kilomètres par heure (km / h) et d’éventuelles poussières de poussière à Coahuila, Nuevo León et Tamaulipas.

Aussi, le début d’un nouvel événement Nord est attendu avec des rafales de 50 à 60 km / h sur les côtes de Tamaulipas.

Ces conditions seront générées par le front froid numéro 27 et la masse d’air qui l’entraîne, qui entrera au cours de cette nuit et traversera le nord-est du Mexique.

En revanche, un chenal de basse pression sur le sud-est mexicain provoquera des pluies et des averses isolées (de 5,1 à 25 millimètres [mm]) au Chiapas, à Tabasco et au sud de Veracruz; De plus, le courant-jet générera une entrée d’humidité abondante à l’ouest, au centre, à l’est et au sud du territoire national, provoquant des pluies isolées ou des bruines (de 0,1 à 5 mm) dans ces régions.

Prévisions pour vendredi …

Ce vendredi, Cold Front numéro 27 s’étendra du nord-est du golfe du Mexique au sud-est du pays, où il interagira avec un chenal dépressionnaire, favorisant de très fortes pluies ponctuelles (de 50 à 75 mm) au Chiapas, Tabasco et le au sud de Veracruz; points forts (25 à 50 mm) dans les localités de Campeche, Est d’Oaxaca et Puebla, et douches dans le Quintana Roo et le Yucatán.

La propagation de l’humidité générée par le courant-jet augmentera le potentiel de pluie dans l’ouest et le centre de la République mexicaine, avec des averses à Guerrero et des pluies isolées dans des zones de Mexico, dans l’État de Mexico, Hidalgo, Morelos et Tlaxcala.

La masse d’air froid associée au front sera à l’origine d’un fort événement Nord avec des rafales de 70 à 90 km / h dans le golfe et l’isthme de Tehuantepec; rafales de 60 à 70 km / h sur la côte de Veracruz, et de 50 à 60 km / h sur les côtes de Tabasco et Tamaulipas.

De même, l’événement Nord générera des vagues importantes de 2 à 4 mètres (m) de hauteur dans le golfe de Tehuantepec et des vagues de 1 à 2 m de hauteur sur les côtes de Tabasco, Tamaulipas et Veracruz.

De plus, des rafales de vent de 60 à 70 km / h sont prévues dans les régions de Basse Californie, Baja California Sur, Sonora et le golfe de Californie.

Ce système favorisera également les brouillards dans l’est et le sud-est du pays, ainsi que la diminution de la température sur le nord et le centre du territoire national, avec des valeurs minimales de -15 à -10 degrés Celsius et des gelées dans les hautes zones de Chihuahua et Durango ; -10 à -5 degrés Celsius et gelées dans les montagnes de Baja California et de Sonora; de -5 à 0 degrés Celsius avec des gelées dans les sommets nord d’Aguascalientes, Coahuila, État du Mexique, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, ouest de San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala et Zacatecaset 0 à 5 degrés Celsius avec des gelées possibles dans les régions montagneuses de Mexico, du nord de Jalisco, Michoacán, Morelos, Querétaro et Veracruz.

Enfin, des températures maximales de 35 à 40 degrés Celsius sont prévues pour les localités du Chiapas, Guerrero et Michoacán, dans l’après-midi.

