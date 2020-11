Mexique.- La commissaire Norma Julieta del Río Venegas et la commissaire Adrián Alcalá Méndez ont officiellement rejoint la plénière de l’Institut national de la transparence, de l’accès à l’information et Protection des données personnelles (INAI).

Del Río Venegas et Alcalá Méndez ont été nommés par le Sénat de la République, le 29 octobre, pour occuper le poste de commissaire et commissaire de l’organisme national garant pour une période de sept ans, de 2020 à 2027.

Ce mardi, ils ont participé pour la première fois à la séance publique de la Plénière de l’INAI, au cours de laquelle ils ont souscrit à leur engagement à promouvoir et à défendre l’exercice des droits d’accès à l’information et de protection des données personnelles.

Commissaire Norma Julieta del Río Venegas Il a souligné que la Plénière de l’INAI est complète et qu’elle travaillera dans l’unité, comme cela a toujours été dans le Système National de Transparence (SNT) et l’Institut, pour garantir les droits qu’ils protègent, dans le but de servir la population.

«Nous sommes maintenant tous les sept ans. Nous venons avec beaucoup de désir, dans un esprit d’unité et travaillons pour lui donner beaucoup de désir. Merci pour la réception. De même pour me mettre aux ordres de tous les citoyens et, bien sûr, travailler en harmonie et en équipe avec tous », a-t-il déclaré.

Le commissaire Adrián Alcalá a déclaré qu’il s’acquittera de cette tâche avec la ferme volonté de s’associer aux tâches et à l’agenda de l’Institut, mais aussi dans le but d’apporter de nouvelles idées, de relever de nouveaux défis et de promouvoir des améliorations, au bénéfice des citoyens, sur la base dans les domaines suivants: transparence et lutte contre la corruption; participation active de la société; Équité entre les sexes dans l’exercice des droits protégés par l’INAI, consolidation de la gestion documentaire et renforcement institutionnel.

<< Avant cette session plénière, je réitère aujourd'hui ma ferme conviction d'agir avec éthique, légalité, impartialité, autonomie, respect et professionnalisme, de vivre dans la pluralité et la collégialité, en étant responsable de mon vote et consciente que la dissidence aura toujours pour objectif de construire à un niveau d'égalité totale au sein de cette plus haute instance dirigeante de l'INAI », at-il déclaré.

Dans un message de bienvenue, le Président Commissaire, Francisco Javier Acuña Llamas, a assuré que l’INAI est un organe de contrôle externe de l’administration publique et que sa Plénière est un échantillon permanent d’indépendance organique, fonctionnelle et de critères, ainsi que d’autonomie démontrée dans les faits.

Il a parlé d’une collégialité coresponsable, sensible et affectueuse. “Nous n’avons pas été nommés pour nous faire des amis, car ce n’est pas l’inspiration d’un organe de contrôle externe des administrations publiques comme la nôtre, mais nous pouvons le devenir dans l’amitié intellectuelle et la conviction démocratique”, a-t-il déclaré.

La commissaire Blanca Lilia Ibarra Cadena a souligné que l’INAI est renforcée par l’incorporation de la commissaire Norma Julieta del Río Venegas et du commissaire Adrián Alcalá Méndez, car ce sont deux personnes ayant une solide formation académique et une longue carrière au sein de l’administration publique et de la garantie des droits d’accès à l’information et de la protection des données personnelles.

“Commissaire Norma Julieta del Río, Commissaire Adrián Alcalá, je vous souhaite la plus chaleureuse bienvenue à la plénière de l’INAI et je vous souhaite une gestion réussie, qui sera bénéfique pour renforcer la transparence, l’accès à l’information et la protection des données personnelles, mais , surtout, pour renforcer citoyenneté et honorer l’engagement que nous avons pris au Sénat de la République », a souligné Ibarra Cadena.

La commissaire Josefina Román Vergara a souligné que la commissaire et la commissaire qui rejoignent la plénière de l’INAI sont des personnes largement reconnues sur les questions de transparence, d’accès à l’information et de protection des données personnelles, et que, en outre, cette expérience s’est forgée depuis la sein du SNT.

«Je suis convaincu qu’en séance plénière, nous aurons l’unité; Nous avons de grands défis à relever, cette pandémie nous a appris à regarder la vie et le travail d’une manière différente, si bien, avec ce regard différent d’une nouvelle session plénière, je suis très heureux de vous accueillir en tant que collègues au sein de la communauté INAI. et en tant que véritables spécialistes de ces questions », a-t-il souligné.

Le commissaire Rosendoevgueni Monterrey Chepov a estimé que l’élection des commissaires par le Sénat de la République était un acte de méritocratie, les profils appropriés étant choisis, comme indiqué dans la Constitution. Il a souligné que maintenant que deux collègues des organes garants des États ont rejoint la Plénière, l’INAI est renforcée.

“Non seulement l’INAI est renforcée, mais le système national de transparence lui-même, il y a des profils extraordinaires dans le système et vous en êtes la preuve et je ne peux vraiment pas être plus heureux d’accueillir maintenant publiquement Adrián et Julieta”, at-il souligné.

Le commissaire Oscar Guerra Ford a souligné que la nomination intervient après un processus très compétitif, qui a permis d’élire les profils les plus appropriés au Sénat de la République, par conséquent, la nomination est une source de fierté, mais aussi de grand engagement avec tout le pays.

LEE José Manuel Mireles décède

emc