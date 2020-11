Mexique.- La Plénière du Sénat a abrogé le Statut des Islas Marías, publié au Journal Officiel de la Fédération le 30 décembre 1939, pour procéder à la fermeture des opérations du complexe pénitentiaire qui s’y trouve, afin que cet archipel, situé sur la côte de l’état de Nayarit, soit considéré en tant que zone naturelle protégée ayant le caractère d’une réserve de biosphère.

La sénatrice Ana Lilia Rivera Rivera, présidente de la deuxième commission des études législatives, a indiqué sur la plateforme que l’avis correspondant avait été préalablement approuvé lors d’une réunion de travail ordinaire en coordination avec la commission de gouvernance.

Dans la présentation du document, le législateur de Tlaxcala a souligné que la fermeture de ce complexe carcéral et la modification de son statut en réserve environnementale, a pour objectif principal d’éliminer son traitement anachronique et de redistribuer les ressources destinées à purger des peines pour les affecter à la récupération de vastes zones fédérales. importance environnementale.

«C’est bien de finir une page de beaucoup de douleur et d’en ouvrir une autre pour la vie marine, ceci après avoir hébergé les individus prisonniers plus dangereux et politiques », at-il souligné.

Il a rappelé que la colonie pénitentiaire des îles Marías a été créée au moyen d’un décret présidentiel de Porfirio Díaz, publié le 12 mai 1905, dans le but d’isoler les personnes condamnées les plus dangereuses du pays de la société, pour laquelle il était considérer comme le “Tombeau du Pacifique”.

Il a rappelé que dans le premier des articles transitoires du projet de décret, il est établi qu’une fois publié au Journal officiel de la Fédération, l’exécutif fédéral disposera d’un délai de 30 jours calendaires pour achever le fonctionnement et la fermeture du complexe susmentionné. pénitencier à travers lun secrétaire à la sécurité et à la protection des citoyens (SSPC).

Cette agence, a-t-il souligné, par l’intermédiaire du Commissaire de l’Organe administratif décentralisé pour la prévention et la réadaptation sociale, procédera au transfert des personnes privées de liberté vers d’autres prisons fédérales ou de juridiction commune, selon le cas et dans le plein respect de leurs droits de l’homme.

Entre-temps, a-t-il ajouté, les effectifs affectés à ce complexe pénitentiaire seront incorporés dans les différents Centres fédéraux de réadaptation sociale, ou bien, dans les domaines de la SSPC, en respectant leurs droits du travail et leurs avantages conformément à la législation en vigueur.

Le décret a été approuvé en général et en particulier, avec 93 voix pour, zéro contre et zéro abstention, et il a été envoyé à l’Exécutif fédéral pour ses effets constitutionnels.

