Ils réhabilitent les patients ayant des séquelles post-Covid

Toluca.- Dans le cadre des soins complets que l’Institut de sécurité sociale de l’État du Mexique et des municipalités (ISSEMyM) fournit aux patients diagnostiqués avec Covid-19, il y a rééducation physique, car une fois la phase aiguë de cette maladie surmontée, les exigences médicales sont respectées. liés à la santé physique, cognitive et mentale.

À cet égard, Karla Argelia Calderón García, chef du service de physiothérapie de la clinique de réadaptation physique complète, a indiqué que chez les patients hospitalisés pour Covid-19 et nécessitant une intubation, ils présentaient un risque élevé d’altérations de la fonction pulmonaire, ainsi que la faiblesse dans les bras et les jambes d’être prostré dans son lit.

«Les patients qui se remettent du Covid-19 peuvent présenter un certain nombre de symptômes qui affectent la fonction quotidienne, tels que des problèmes respiratoires, notamment un essoufflement lors de la marche, des difficultés à respirer profondément, des symptômes cognitifs tels qu’un déficit d’attention ou des difficultés avec mémoire et multitâche, en plus des déficiences musculo-squelettiques telles que maux de dos ou faiblesse des membres dus à la respiration artificielle par intubation ou à la position couchée », explique-t-il.

Karla Argelia a souligné que la clinique de réadaptation physique ISSEMyM fournit une assistance complète à ce type de patient dans les domaines de l’orthopédie, de la traumatologie, de la neurologie, de la gériatrie, ainsi que des blessures musculo-squelettiques.

Il a expliqué qu’ils disposaient d’équipements d’électrothérapie, d’hydrothérapie, de gymnastique et de robotique, ce dernier ayant quatre robots qui aident le patient à se lever, à améliorer sa mobilité et à le mettre au défi d’améliorer sa force, sa coordination et son équilibre, a-t-il conclu.

Il convient de noter qu’en plus des thérapies en face-à-face, une thérapie à distance est proposée aux patients qui se sont rétablis de Covid-19, mais qui font partie d’un groupe à risque en raison de maladies telles que le diabète sucré, l’hypertension artérielle ou ceux de plus de 60 ans. années, entre autres.

