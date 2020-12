Mexico.- La Secrétaire à la culture Federal a annoncé ce lundi que lorsque la pandémie de coronavirus le permettra, un grand hommage au compositeur sera célébré Armando Manzanero, décédé par covid-19, dans le Palais des Beaux Arts.

Le site culturel le plus important du pays a été le lieu d’adieu des plus grands artistes mexicains.

“Quand nous pourrons nous revoir, sans aucun doute, ce sera au Palacio de Bellas Artes pour célébrer le travail du maestro Manzanero.”

Cela a été annoncé sur les réseaux sociaux par la secrétaire à la Culture du Mexique, Alejandra Frausto.

Maestro Manzanero mérite les plus hautes distinctions. À travers Channel 22, Radio Educación, la Fonoteca et Contigo en la Distancia, nous rendrons hommage, lorsque nous pourrons nous revoir, sans aucun doute, ce sera au Palacio de Bellas Artes pour célébrer le travail du maestro Manzanero. https://t.co/aXgaLnmNTd – Alejandra Frausto (@alefrausto) 28 décembre 2020

Ce sera l’hommage numérique

Les hommages au Palacio de Bellas Artes sont un honneur réservé à de grandes personnalités telles que Gabriel García Márquez, Octavio Paz et Frida Kahlo. Plus récemment, José José et Juan Gabriel ont été congédiés dans l’enceinte de marbre.

Pour l’instant, l’hommage officiel à Manzanero se fera à travers la chaîne de télévision publique 22, a avancé le secrétaire à la Culture, puisque la crise sanitaire du covid-19 est toujours en vigueur avec 1,4 million d’infections et 122 mille décès.

La famille a confirmé dans un communiqué qu’elle n’organiserait pas de funérailles et que l’artiste serait incinéré une fois que «son corps et son âme, en paix, ont accepté docilement la volonté de Dieu».

Le président de la Société des auteurs et compositeurs du Mexique, est décédé ce lundi du covid-19 après avoir passé plusieurs jours intubé dans un hôpital de cette ville.

Laura Elena Villa, l’épouse de Manzanero, a confirmé la mort du compositeur, survenue ce lundi à l’aube.

L’auteur de classiques de la musique romantique mexicaine, tels que «Somos novios», «Je vais éteindre la lumière», «Avec toi j’ai appris», «Cet après-midi j’ai vu pleuvoir» et «Non», a été hospitalisé la semaine dernière à Mexico après testez positif pour covid-19 et intubé quelques jours plus tard.

La dernière apparition publique de Manzanero, président de la Société des auteurs et compositeurs du Mexique, a eu lieu le 11 décembre dernier à Mérida, capitale du Yucatán, où il a inauguré le musée Casa Manzanero.

La mort de l’auteur-compositeur-interprète a suscité des réactions de personnalités de la culture et de la musique de l’extérieur et du Mexique.

