L’une des séries DC les plus importantes au-delà de l’Arrowverse est «Titans», qui a commencé sur la plate-forme DC Universe, mais appartient maintenant à HBO Max en attendant la troisième saison, qui s’annonce bien plus grande que son prédécesseur, comme on le verra Chaperon rouge, en plus de nouveaux personnages importants non seulement dans la mythologie de Batman, mais dans tout DC et pour susciter des attentes, il a finalement été révélé à l’actrice qui sera Barbara Gordon dans ‘Titans 3’.

Le personnage de Barbara Gordon est l’un des plus importants de la mythologie de Batman, car elle n’est pas seulement la fille du Commissaire Gordon, comme il devient le personnage de Fille chauve-souris pendant un temps, plus tard il devient Oracle après que Joker lui ait tiré dessus et l’ait laissée dans un fauteuil roulant à vie.

Après l’annonce du magazine Variety, le compte rendu officiel de la série a été confirmé au actrice qui sera Barbara Gordon dans ‘Titans 3’, rien que Savannah Welch, comédienne, musicienne et animatrice qui a participé à des productions telles que ‘Boyhood’ et ‘The Tree of Life’ et plus récemment «Les Trascendents».

Curieusement, l’actrice Savannah Welch a subi un accident en 2016 qui lui a fait perdre sa jambe droite, ce qui ne l’a pas empêchée de poursuivre sa carrière d’actrice et de musicienne, car elle continue de faire partie activement du groupe country. Les Trishas.

ANNONCE DE CASTING: Nous sommes ravis d’annoncer que l’un des personnages les plus appréciés du #DCuniverse viendra dans la saison 3 de #DCTitans. Veuillez accueillir Savannah Welch dans le rôle de Barbara Gordon. pic.twitter.com/tP3qgizOne – DC Titans sur Max (@DCTitans) 19 janvier 2021

En raison des retards dus à la pandémie de coronavirus, la troisième saison de “ Titans ” devrait arriver sur la plateforme HBO Max d’ici la mi-2021, puisqu’ils sont actuellement en phase de production, bien qu’il n’y ait pas de date provisoire pour la première.