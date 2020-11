La série sur Scarlet Witch and Vision promet de surprendre les fans de Marvel Studios avec plusieurs surprises qui ont été gérées avec discrétion afin qu’il n’y ait pas de spoiler, cependant, des sources proches ne laissent pas d’informations qui fuient, par exemple, cette semaine c’était informé que Quicksilver reviendrait dans «WandaVision».

Ce mutant rapide joué par l’acteur Aaron Taylor-Johnson Il est le frère de Wanda et est apparu dans le MCU pour la première fois dans le film ‘Avengers: l’ère d’Ultron’, malheureusement il perd la vie dans ce même film, ce qui a agacé les fans puisque beaucoup ont accusé la maison d’idées d’avoir gaspillé un personnage intéressant.

Donc, apparemment, Marvel a écouté ces demandes et Quicksilver reviendrait dans “ WandaVision ”, selon le portail We Got This Covered, bien qu’il ne soit pas joué par Taylor-Johnsonmais pour Evan Peters, un acteur qui avait également le même rôle, mais pour la saga cinématographique X-Men, qui a eu une grande acceptation par le public.

Selon la même source, cela serait possible, car peut-être dans le Disney + original les réalités multivers et alternatives seront discutées, alors peut-être que les protagonistes ouvriraient une porte sur l’univers des X-Men de FOX où il trouverait l’autre version de Pietro Maximoff. Quant à savoir si Aaron Taylor-Johnson reprendrait ce rôle, il a déclaré dans une interview qu’il ne le ferait pas dans un proche avenir.

Peut-être que ces données ne seront pas révélées avant la publication de «WandaVision», date qui sera le 15 janvier 2021, devenant ainsi la première production de la phase 4 du MCU et la première série originale de Marvel Studios pour la plateforme Disney +. Ce spectacle triomphera-t-il? Nous le saurons bientôt.