La pandémie de coronavirus ne semble pas avoir arrêté le nouveau et ambitieux projet Amazon Prime Video et l’univers de Tolkien, car il a été révélé cette semaine que le premier épisode de la série “ Le Seigneur des Anneaux ” a déjà terminé ses enregistrements après une longue journée en Nouvelle-Zélande.

La nouvelle a été publiée par le cinéaste JA Bayona, qui a publié une photo sur son compte Instagram où ses pieds nus sont vus au milieu d’une forêt, ceci accompagné d’un message remerciant son expérience en tant que réalisateur du pilote de la nouvelle adaptation: “C’est ma dernière photo en Nouvelle-Zélande. Je n’ai pas de mots pour remercier cette terre extraordinaire et ses beaux habitants de m’avoir emmenée cette dernière année et demie. Mon cœur se sent un peu kiwi maintenant et j’ai hâte d’y retourner.

Bien que beaucoup pensaient qu’il s’agissait des enregistrements de toute la première saison, le portail TheOneRing.net a indiqué qu’il s’agissait du premier épisode de la série “ Le Seigneur des Anneaux ”, car le reste des chapitres de l’émission sera tourné en janvier. de 2021, cela est également dû au fait que le gouvernement local de Nouvelle-Zélande a accordé des autorisations spéciales aux productions de divertissement pour continuer à travailler dans leur pays pendant la pandémie.

