New York – Le meurtre de John Lennon aux portes de sa résidence à New York Il y a quatre décennies, c’est quelque chose que les citoyens de la Grosse Pomme ne peuvent oublier, et des centaines d’entre eux l’ont démontré ce mardi en allant chanter et danser autour de la mosaïque de «Imagine» à Central Park.

«C’est un moyen pour les gens de sortir de leur frustration, car il y a encore des gens qui sont très en colère», dit un fan des Beatles, Dave Muñíz, qui, ces dernières années, est devenu responsable des chanteurs qui rendent hommage à Lennon à l’occasion de l’anniversaire de sa mort, avec lequel un certain ordre est maintenu en un jour si marqué.

Sur le site, environ 100 personnes ont chanté et dansé sur des chansons des Beatles comme «Dear Prudence» ou des hymnes de Lennon comme «New York City».

Sur la mosaïque de “Imagine” de “Strawberry Fields”, alors que le quartier de Central Park près de la résidence de Lennon à New York, où le Britannique marchait fréquemment, a été baptisé, les fans ont déposé des fleurs, des bougies, des symboles de paix, John Lennon couvertures et photos.

Malgré le fait qu’il s’agissait d’un anniversaire spécial, les -3 degrés de sensation thermique qui ont été ressentis à New York ce mardi et la pandémie de coronavirus ont conduit au nombre de personnes venues célébrer la vie du musicien et pacifiste était considérablement plus petit que la normale.

Chacun des musiciens qui viennent avec leur guitare pour rendre hommage à Lennon, la plupart inconnus, chante ce qu’ils veulent, mais les trois chansons qui sonnent le plus, souligne-t-il, sont “Imagine”, “Let it Be” et “Here Vient le soleil ».

Pourtant, le message principal que vous entendez est «Donnez une chance à la paix», vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je dise autre chose. C’est un petit coin de paradis à Central Park.

