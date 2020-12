Mexico – Des médecins de l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) ont détecté un patient Covid, mais il souffrait d’appendicite et est grave.

Des membres de la famille de Marcos Uriel ont dénoncé que l’homme de 25 ans s’était rendu à la clinique 71 de l’IMSS en raison de graves douleurs à l’estomac.

Les médecins lui ont dit qu’il avait Covid et l’ont renvoyé chez lui pour «garder» la quarantaine jusqu’à ce qu’il ne présente pas le virus.

Marcos Uriel a continué avec une douleur intense, qui a forcé sa famille à l’emmener dans une clinique privée à Valle de Chalco, où il réside.

Les médecins de la clinique ont informé le jeune homme qu’il n’avait pas de Covid mais qu’il avait une appendicite, qu’elle avait éclaté et qu’il endommageait son foie.

Comme ils n’avaient pas d’argent pour l’opération, ils sont retournés à l’IMSS où ils l’ont fait attendre pendant un jour et demi assis sur une chaise en métal jusqu’à ce qu’ils lui donnent un lit.

À l’hôpital IMSS, ils ont effectué une colostomie, dans laquelle ils ont prélevé une partie des intestins, petits et grands

«C’est jusqu’à dimanche dernier qu’ils nous ont dit qu’ils devaient le transférer dans un hôpital de troisième niveau, mais ils nous ont dit qu’il n’y avait pas d’hôpital disponible et nous avons demandé à La Raza et au centre médical et ils ont dit oui, mais ici il semble que Ils veulent le laisser mourir, mon frère a ses organes exposés, il est intubé et il n’est pas sous sédation correctement », a déclaré le membre de la famille dans une interview pour El Gráfico.

Le patient a été transféré dans un hôpital de Tecámac, où la famille espère qu’il se rétablira.

