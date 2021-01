Iñaki Gabilondo laisse son analyse quotidienne dans EL PAÍS et dans l’émission Hoy por hoy sur le réseau SER, qu’il continuera à rejoindre avec une section hebdomadaire, tous les lundis à dix heures du matin. Le journaliste vétéran l’a annoncé ce lundi dans l’espace dirigé par Àngels Barceló, dans lequel il en a profité pour dire au revoir. «En cette matinée glaciale, je viens dire au revoir et annoncer mon changement d’adresse. Quand aujourd’hui est ma dernière apparition à El Abierto de Hoy pour aujourd’hui, et après tant d’années, il m’a semblé poli de dire aux auditeurs et de les remercier pour leur affection et leur respect, qu’ils m’ont toujours exprimés quand ils ont été avec d’accord et pas d’accord ».

Gabilondo, 78 ans, a expliqué les raisons pour lesquelles il prend ce «pas de côté» et laisse son analyse de l’actualité à 8h30 du matin. “Quand quelqu’un de mon âge se retire, peu d’explications sont nécessaires”, a-t-il plaisanté. «Je me retire de ce territoire à ma propre demande. Je veux arrêter de faire des commentaires et des analyses politiques. Franchement, je ne me sens pas capable de continuer avec ma note quotidienne; le problème c’est moi, je suis bourré », admet-il. «Je pense que je sais défendre mes opinions, mais il m’est de plus en plus difficile de les avoir, il m’est de plus en plus difficile de les affiner. L’amertume partisane, la superpolarisation, ont construit des moules de réaction rapide, mais ils ne me conviennent pas », a-t-il déclaré.

«Pour scruter la vie quotidienne d’une lutte partisane aussi féroce, il faut une force que je n’ai plus et une foi qui vacille. Et je ne veux pas que mon scepticisme devienne aigre, je ne veux pas être la cendre pessimiste de 8h30 », a assuré le journaliste, qui fait son commentaire La voz de Iñaki sur le réseau SER et aussi en tant que blog à EL PAÍS depuis 2011.

«Je veux faire quelque chose de différent, et j’aimerais écouter, écouter les jeunes, qu’ils nous stimulent avec ce qu’ils font», Iñaki Gabilondo laisse son analyse politique dans @hoyporhoy et sera avec @AngelsBarcelo tous les lundis MERCI de nous suivre toutes ces années 📻❤️ pic.twitter.com/9bGfdHVb3S – La voix d’Iñaki (@lavozdeinaki) 11 janvier 2021

“Avant que la lumière ne s’éteigne, je préfère éclairer d’autres coins”, a déclaré Gabilondo. «Àngels Barceló m’a invité à prendre un café le lundi à dix heures, et je serai heureux d’être là, de parler de ceci et de cela, et de regarder la vie et l’avenir», a-t-il avancé. “Quand on regarde la vie, il y a aussi la politique, mais pas les choses de la politique, mais la politique des choses, et surtout, faire quelque chose de différent”, at-il annoncé. Après «tant d’années à parler», le journaliste a assuré qu’il aimerait conclure sa vie professionnelle «à l’écoute des jeunes, qui font des choses, qui sont nombreuses». Des jeunes invités qui nous encouragent dans ce qu’ils font et les encouragent à continuer », a-t-il conclu.

L’annonce de Gabilondo a eu une réponse immédiate sur le réseau social Twitter, où le nom du journaliste est devenu une tendance et où auditeurs et collègues ont exprimé leurs regrets. Parmi eux se trouve le Premier ministre, Pedro Sánchez, qui a qualifié son commentaire de “référence pour l’analyse actuelle”.