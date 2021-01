Iñaki Gabilondo, une référence en matière d’information et l’une des voix les plus réputées du journalisme en Espagne, prend du recul à sa propre demande. Hier, il a annoncé la fin de l’analyse de l’actualité politique qu’il a signée de lundi à jeudi dans l’émission Hoy por hoy de la chaîne SER et sur le site El PAÍS depuis 2011. Il avoue qu’il lui était de plus en plus difficile d’avoir une opinion car il a beaucoup douté. «Aujourd’hui, il y a beaucoup de gens qui ont des opinions d’une manière très simple, même sans avoir besoin d’informations. Faire un commentaire tous les jours vous oblige à entrer au centre de la dispute, de la colère. Au fur et à mesure que la polarisation et le radicalisme s’intensifient, mon inconfort s’est accru », explique le journaliste, qui a toujours eu tendance à rechercher des nuances et une gamme de gris.

La voix d’Iñaki ne s’estompera pas complètement. Le journaliste de 78 ans maintiendra une section à Hoy por hoy le lundi pour écouter les jeunes et rapprocher les générations. Ce sera un moyen de plonger dans leurs préoccupations et de sortir du ring, du front partisan, du combat quotidien. Dans ce territoire hautement polarisé, il a observé lors d’une conversation avec EL PAÍS que les analystes ont tendance à apparaître sur les lieux avec une étiquette brûlée sur le front. «Quoi qu’ils fassent ou disent ce qu’ils disent, cela n’a pas d’importance, car dans un certain sens, ils sont prédéterminés. Comme l’a dit Einstein, il est plus facile de dissoudre un atome que de dissoudre un préjugé ».

Après plus de 50 ans à la radio, le journaliste de Saint-Sébastien avoue ne pas se sentir capable de continuer dans un scénario «si grossier» et dans lequel il lui est de plus en plus difficile de «raffiner» ses critères. «Le problème, c’est moi, je suis bourré. La purge partisane, la superpolarisation, ont construit des moules de réaction rapide, mais ils ne me conviennent pas », a-t-il soutenu hier sur les ondes. «Pour scruter la vie quotidienne d’une lutte partisane aussi féroce, il faut une force que je n’ai plus et une foi qui vacille. Et je ne veux pas que mon scepticisme devienne aigre. “

Gabilondo ne voulait pas aller «sur la pointe des pieds». Il a annoncé à la radio son changement de cap par courtoisie envers les auditeurs et pour éviter le jeu de la «spéculation». En plus de sa nouvelle collaboration radio, il prépare plusieurs émissions spéciales sur Movistar + à l’horizon que l’on peut voir après la pandémie. «Je ne veux pas arrêter de travailler ou m’asseoir et nourrir les pigeons dans le parc», dit-il. Il ne veut pas continuer sur un front où il y a beaucoup de gens qui jouent sale. «Je suis au front depuis de nombreuses années. Quand cela s’est terminé, mon illusion n’était pas de revenir à Il existe de nombreux types de journalisme. La société est si tendue que tout est mélangé, le mauvais, le bon et le régulier. Tout est surexcité ».

«Je veux faire quelque chose de différent, et j’aimerais écouter, écouter les jeunes, qu’ils nous stimulent avec ce qu’ils font», Iñaki Gabilondo laisse son analyse politique dans @hoyporhoy et sera avec @AngelsBarcelo tous les lundis MERCI de nous suivre toutes ces années 📻❤️ pic.twitter.com/9bGfdHVb3S – La voix d’Iñaki (@lavozdeinaki) 11 janvier 2021

L’annonce de Gabilondo a eu une réponse immédiate sur le réseau social Twitter, où le nom du journaliste est devenu une tendance et où auditeurs et collègues ont exprimé leurs regrets. Parmi eux se trouve le Premier ministre, Pedro Sánchez, qui a qualifié son commentaire de “référence pour l’analyse actuelle”.