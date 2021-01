Les histoires centrées sur la pandémie actuelle semblent inévitables, puisque Michael Bay a réalisé le film ‘Songbird’, qui n’a pas été très bien accueilli par la critique et le public et ce thème est repris, cette fois pour une production originale de la plateforme de HBO Max, qui met en vedette Anna Hathaway et Chiwetel Ejiofor et enfin le premier trailer de «Loked Down».

La plate-forme HBO Max se bat lentement Netflix et Disney +, car il parie sur du contenu original et l’une des premières productions est «Loked Down», qui est réalisé par Doug Liman, sous le scénario de Steven Knight et sa première sur la plateforme est prévue pour le prochain 14 janvier 2021.

Dans le cadre de la promotion de ce nouveau film, le bande-annonce de ‘Loked Down’, qui prend une quarantaine dans le cadre de son intrigue, puisqu’un couple décide de se terminer juste au moment où une quarantaine commence, mais ils décident de créer un plan pour effectuer un vol.

“Dans ‘Loked Down’, au moment où ils décident de se séparer, Linda (Anne Hathaway) et Paxton (Chiwetel Ejiofor) découvrent que la vie a d’autres projets lorsqu’ils sont coincés chez eux dans une quarantaine obligatoire. par la poésie et le vin en abondance, il les réunira de la manière la plus surprenante.

Ceci peut être lu dans le synopsis de cette production à laquelle participent également les acteurs Stephen Merchant, Mindy Kaling, Lucy Boynton, Dule Hill, Jazmyn Simon, Ben Stiller, Ben Kingsley entre autres et qui sera disponible à partir du 14 janvier, 2021 sur la plateforme HBO Max.