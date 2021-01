L’actrice Isabel Torres, l’un des trois protagonistes qui composent le casting de “ Veneno ”, a avoué sur les réseaux sociaux qu’elle avait subi une rechute du cancer diagnostiqué en 2018. «Aujourd’hui, je suis allé chez le médecin. Vous savez que cela fait quelques mois que le traitement a été interrompu parce que j’avais un mauvais foie», a-t-il commencé à exprimer. “Une nouvelle tumeur s’est développée dans le dos de mon dos et une cellule que j’avais dans l’estomac est devenue très grosse », ajouta-t-elle, visiblement émue.

Immédiatement après, la femme qui donne la vie à Cristina Ortiz Rodríguez sur le petit écran, a révélé qu’ils avaient effectué une TEP-TDM pour savoir s’il y avait des cellules cancéreuses dans son corps, et malgré le fait que les lésions à l’origine de la maladie avaient disparu. , de nouveaux sont apparus. “Un est apparu dans le creux de mon estomac, c’est pourquoi j’ai toujours des nausées et l’envie de vomir, et ce nouveau que j’ai dans le dos, est apparemment un nouvel adénome“, a ajouté.

L’équipe médicale a maintenant décidé de changer de traitement pour lutter contre le cancer dont il souffre, laissant de côté l’immunothérapie à laquelle il était soumis pour commencer fin janvier avec chimiothérapie. Selon son témoignage, elle n’y est pas favorable, mais son adénocarcinome pulmonaire l’exige.

Isabel, malgré l’adversité, ne perd pas son optimisme et annonce qu’elle va se battre: “Avant je me suis effondré et j’ai pleuré, et la vérité est que je suis vraiment désolé parce que j’ai eu une année très difficile”, a-t-il déclaré. Cependant, “la vie est super belle”, et c’est pourquoi il va essayer de se remettre: “Je dois me battre, continuer à me battre, et je vais mettre l’adénome au four et le manger avec des pommes de terre.“, a-t-il exprimé.

Isabel Torres, dans «Veneno».

En mars dernier, l’actrice a révélé qu’elle quittait temporairement les réseaux sociaux car le succès écrasant de ‘Veneno’ pouvait lui causer beaucoup de dégâts. «Ceux qui me connaissent savent que j’ai un cancer du poumon avec des métastases osseuses et que cela me donne beaucoup de douleur et beaucoup de problèmes», a-t-il alors déclaré. «Je n’ai pas pu répondre à tout le monde car hier a été une intense avalanche de messages, d’appels et tout (…). Je vais me déconnecter pendant quelques jours car, sinon, ‘Poison’ pourra me faire et je dois m’occuper d’Isabel. J’ai essayé de répondre à tout le monde mais je n’ai pas pu. Mon corps n’est pas maintenant pour affronter ce merveilleux succès que j’ai attendu toute ma vie et que grâce à Dieu je l’ai déjà ici. Maintenant, ce dont je dois m’inquiéter, c’est d’aller de l’avant pour pouvoir en profiter. “