Enfin, après des mois de report de la première, le film atteint les théâtres du monde entier «Wonder Woman 1984» ce jeudi 17 décembre. L'industrie cinématographique compte sur son dernier pari cette année pour ramener le public au cinéma dans ce qui a été sa pire année depuis un demi-siècle. Sera-t-il capable de vaincre son pire ennemi, la pandémie?

Nous vous laissons Sept faits curieux que vous ne saviez pas sur Wonder Woman

1.- Gal Gadot Elle n’est pas seulement le protagoniste du film, mais aussi un producteur et le réalisateur a dit à son sujet.

«Depuis le début, nous avions une perspective commune du film et du personnage, et nous avons beaucoup collaboré… mais cette fois, elle a pu être notre partenaire en post-production jusqu’à la fin, exprimant ses grandes idées et son bon goût dans tout ce qui concerne le film. Elle voit le panorama comme un producteur aussi clair qu’elle voit chaque partie de l’histoire comme une actrice ».

Patty Jenkins et Gal Gadot sur le tournage de Wonder Woman / Photo: Gracieuseté de Warner Bros.

2.- Réalisateur Patty Jenkins, déclare que la chimie entre Gal Gadot et Chris Pine est authentique.

«Je t’aime ensemble, pas seulement Steve et Diana, mais Chris et Gal. J’adore la façon dont ils travaillent ensemble parce qu’ils ont une dynamique si bonne et intéressante, et ils sont toujours adorés. La connexion que vous voyez à l’écran est authentique; ils sont à la fois amusants et drôles et s’amusent beaucoup ensemble. “

3.- L’armure rend hommage aux dessins des bandes dessinées. “L’idée derrière l’armure dorée est qu’elle est magique, qu’elle recouvre le corps de l’Amazonie et qu’elle est presque impénétrable.”

Wonder Woman 1984 dans les théâtres

4.- Pour la séquence de Jeux Amazon se déroulant à Themyscira, la réalisatrice Patty Jenkins a choisi 242 actrices, cascadeurs, athlètes et cavaliers du monde entier pour incarner les féroces Amazons, qui après avoir été choisies, ont suivi un entraînement rigoureux.

5.-Le film est le neuvième tranche de l’univers étendu DC (DCEU).

6.- Patty Jenkins et Gal Gadot ont décidé que s’il y avait une suite à Wonder Woman en 2017, son histoire devrait être complètement différente de la première. C’est pourquoi ils ont placé le film dans les années 80, pour montrer que Diana Prince a réussi à mûrir pendant toutes les années où elle a vécu dans le monde humain.

Gal Gadot comme Wonder Woman

sept.- Le film se déroule l’année de 1984. À cette époque, l’Amérique était au sommet de sa puissance et de sa fierté. C’était une époque où le consumérisme, la richesse, l’art, la technologie et le glamour… étaient présents et créaient un décor complètement différent de la période de la Première Guerre mondiale.

