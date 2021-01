Lorsque la série sur l’héroïne de Gotham City sortira, elle aura une nouvelle identité.Avant sa première, Javicia Leslie avait donc vécu l’expérience de Batwoman, c’est-à-dire ce que cela signifie pour elle.

C’est un moment important, non seulement pour la série et le genre des super-héros en général, mais aussi pour le publicL’histoire d’avoir une héroïne afro-américaine n’est pas non plus perdue pour Leslie.

L’actrice a récemment déclaré dans une interview qu’elle ressentait une “immense responsabilité” de sauver le monde personnellement, tout en étant parfaitement consciente de l’impact de ce type de performance sur les téléspectateurs.

“Ils me rappellent constamment ce que cela signifie pour tant de gens et comment cela n’a rien à voir avec moi et tout à voir avec ce que cela signifie de porter ce costume”, a déclaré Leslie.

L’actrice a raconté la première fois qu’elle a enfilé le costume: “J’ai immédiatement ressenti une immense responsabilité de sauver le monde. Moi, Javicia. Même pas moi comme Ryan.”

Dans un sens, «sauver le monde» signifie ouvrir la porte pour que chacun puisse se considérer comme un héros., quelque chose que les jeunes Afro-Américains ne sont pas toujours autorisés dans le monde des super-héros qui est largement peuplé de personnages blancs.

Leslie a également expliqué qu’avec son personnage, Ryan Wilder, devenant Batwoman, l’idée s’ouvre que peu importe qui est sous le costume; n’importe qui peut être le héros.

L’expérience de Javicia Leslie en tant que Batwoman a clairement montré qu’elle était un bon début, tout en expliquant clairement pourquoi le personnage est si important.

“Batwoman se démarque parce qu’elle n’a pas de super pouvoir. Tout ce qu’elle utilise, c’est son intelligence et Luke Fox et sa force physique. J’ai donc hâte de jouer ce rôle du point de vue de Ryan, une fille de la rue”, a expliqué Leslie.

La première date de la deuxième saison de ‘Batwoman’ sera le 17 janvier 2021 sur The CW, en L’Amérique latine sera le 29 janvier sur HBO.