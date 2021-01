Le texte suivant contient des spoilers pour la troisième saison de «Cobra Kai». Les nouveaux épisodes sur la suite de la série “ Karate Kid ” ont apporté plusieurs surprises et souvenirs aux fans qui ont vu les films des années 80, alors que plusieurs stars de la saga originale revenaient, parmi lesquelles Ali Mills, le vieil amour des protagonistes. , donc pour en savoir plus sur son retour, l’actrice qui joue le personnage Elisabeth Shue a parlé de «Cobra Kai 3».

Depuis la deuxième saison, le public s’attend à ce qu’Ali ait un camée ou un rôle de premier plan dans la série, mais comme il n’y avait aucune confirmation de sa participation, il n’était pas sûr de revoir Ali, mais tout a été révélé le 1er janvier. de 2021, lorsque les nouveaux chapitres ont été publiés où elle apparaît comme une femme divorcée avec deux enfants qui cherche Johnny Lawrence (William Zabka) pour découvrir s’il y a encore de l’amour entre les deux.

Bien que les fans aient applaudi l’actrice de 57 ans pour son interprétation d’Ali, elle a avoué à Entertainment Weekly qu’elle n’était pas sûre de travailler sur “ Cobra Kai ” car elle pensait que son rôle n’était pas nécessaire, cependant. , l’un des réalisateurs de la série ‘The Boys’, Dan Trachtenberg Il l’a convaincue en lui disant à quel point son personnage était important. Elle a donc décidé de rejoindre le spectacle.

“Puis je me suis assis avec les trois producteurs et écrivains qui ont créé (‘Cobra Kai’), Jon (Hurwitz), Josh (Heald) et Hayden (Schlossberg), et ils étaient si adorables et similaires à Dan, super fans de ‘Karate Kid’ Ils voulaient vraiment attendre et faire revenir Ali cette saison, principalement parce que c’est une saison de retrouvailles. J’ai dit: “Je ferai ce dont vous avez besoin” “, a déclaré l’actrice.