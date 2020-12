Usain Bolt a récemment présenté sa fille, Olympia Lightning Bolt, un nom qui rappelle l’origine du Jeux olympiques Bien que la légende du sport soit claire, elle ne la poussera pas à devenir une athlète, car les comparaisons peuvent être un gros problème.

“J’essaierai de ne pas la pousser vers l’athlétisme. Ce n’est pas pour tout le monde. Ce sera aussi plus difficile pour elle car beaucoup la compareraient à moi. Même si si elle veut le faire, je la soutiendrai”, a déclaré l’athlète lors d’un appel vidéo avec des journalistes.

La présentation au public de sa fille a coïncidé avec la première du documentaire “Greatness Code” sur la plate-forme Apple TV +, une série dans laquelle Bolt partage la vedette avec d’autres athlètes d’élite tels que Lebron James, Tom Brady, Kelly Slater et Alex Morgan.

Chaque épisode met en scène un athlète qui raconte un moment déterminant de sa carrière en moins de 10 minutes. Bolt a choisi quand il a battu le record du monde du 100 mètres sprint avec 9,58 secondes aux Championnats du monde de Berlin 2009, une marque qui n’a pas été battue depuis.

Bien que plus d’une décennie se soit écoulée, Bolt se souvient parfaitement du moment et du travail précédent. “Tout consiste à l’aimer et à y travailler, c’est ce qui fait la force, si nous ne travaillons pas sur nos talents, nous ne serons pas formidables. C’est tout du dévouement”, a déclaré l’athlète jamaïcain.

Malgré tout, Bolt était à nouveau excité après avoir vu la vidéo qui combine ses souvenirs avec des images télévisées, des recréations virtuelles et un montage très original. “C’est tellement bien fait! C’est tellement créatif que ça m’a donné la chair de poule de le revivre encore et encore”, a-t-il reconnu.

La pandémie pour l’homme le plus rapide du monde

Malgré sa retraite de la compétition en 2017, Bolt reste en contact avec le monde du sport, ce qui lui manque pendant la pandémie.

“Le sport me manque! Depuis la pandémie, il n’y a rien eu”, a-t-il déclaré depuis son domicile Sherwood, Jamaïque.

Bolt a assuré qu’il continuait à s’entraîner, avec des routines d’exercices «très normales», et est devenu passionné, entre autres sports, le cyclisme. “Pour moi, les roues sont difficiles, monter sur les roues est difficile”, a déclaré l’homme qui a marqué l’histoire avec la vitesse de ses pieds.

Et bien qu’il y ait un manque de sport pendant l’accouchement en raison du coronavirus, Bolt a un nouveau dévouement et un nouvel objectif dans la paternité dans lequel il veut également être le meilleur possible. “Mon objectif a toujours été d’être l’un des plus grands, d’être le meilleur modèle”, a-t-il déclaré. “Pour moi, être père est nouveau, mais j’aime vraiment ça et j’apprends avec ma fille, juste en la regardant grandir.”

Lebron James Tom Brady … Une série d’athlètes d’élite

En plus d’avoir l’homme le plus rapide de l’histoire, “Greatness Code” présente les témoignages d’autres athlètes records.

James Lebron, vainqueur de trois anneaux NBA et de deux médailles d’or olympiques; Tom Brady, Joueur de football américain avec six Super Bowls, et Kelly Slater, Surfer vainqueur de 11 Coupes du monde, ils sont les stars de la première saison.

Ils sont rejoints par le capitaine de l’équipe féminine américaine de football et double championne du monde, Alex Morgan; le vainqueur de 15 médailles d’or aux championnats du monde de natation, Katie Ledecky, et l’actuel champion olympique de snowboard, Shaun White.

Réalisé par le réalisateur de documentaires sportifs Gotham Chopra, chaque épisode a un style personnalisé pour chaque athlète et moment choisi.

“Bien qu’ils soient très différents, ils partagent tous le fait d’être concentrés sur le moment et le but”, a déclaré Chopra.

Le cinéaste, auteur du documentaire “La muse de Kobe Bryant “, pense déjà à une éventuelle deuxième saison dans laquelle il serait ravi d’avoir, entre autres, avec Lionel Messi ou Rafa Nadal.