Les anges.- Jane fonda recevra le prix honorifique Cecil B. deMille dans les Ballons d’Or, dont l’édition cette année se tiendra le 28 février avec un format à définir en raison de la pandémie.

La Hollywood Foreign Press Association, qui organise chaque année ces prix, a annoncé mardi que l’actrice sera honorée en 2021 de ce prix honorifique qui aux Golden Globes reconnaît la carrière d’une grande personnalité du cinéma.

“Nous ne pouvons penser à personne de plus méritant ce prix que Jane Fonda.”

Ils ont reconnu Jane Fonda non seulement pour sa splendide carrière dans le cinéma et la télévision, mais elle a également rappelé sa longue carrière de militante, qui ces dernières années s’est concentrée sur la lutte contre la crise climatique.

Le prix Cecil B. deMille a par le passé reconnu des stars telles que Meryl Streep, Robert De Niro, Audrey Hepburn, Harrison Ford, Jodie Foster, Sophia Loren, Steven Spielberg, Denzel Washington et Robin Williams.

Jane Fonda recevra le témoin en tant que prix de Tom Hanks, qui a été honoré de la même distinction lors du gala 2020.

Les Golden Globes, qui reconnaissent à la fois les catégories télévisuelles et cinématographiques, sont la cérémonie qui ouvre traditionnellement la saison des récompenses à Hollywood chaque année.

Comme le reste des galas, cette année, les Golden Globes ont été touchés par la pandémie et ont été retardés du début janvier, où ils ont généralement lieu, au 28 février.

Début 2020, il a été annoncé que Tina Fey et Amy Poehler seraient les présentatrices de la 78e édition des Golden Globes.

Ces deux comédiens savent exactement ce que c’est que de présenter les Golden Globes, puisqu’ils ont été les animateurs de ces récompenses à trois reprises: de 2013 à 2015.

Mais à part cela, on en sait très peu sur un gala qui sera diffusé sur NBC et qui devra de manière prévisible opter pour un format virtuel et plus simple que d’habitude en raison du coronavirus. .

npq

Jane Fonda, Golden Globes, 2021,