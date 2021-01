Apparemment, il est temps pour Jefferson Pierce de mettre fin à son travail de super-héros dans l’Arrowverse, comme on peut le voir dans le premier trailer de la quatrième saison de “ Black Lightning ”.

Dans la finale de la troisième saison du drame de super-héros, la famille Pierce a réussi à écraser l’invasion Markovia de Freeland menée par Gravedigger, joué par Wayne Brady.

Malheureusement, ils ont subi une grande perte dans le processus, le meilleur ami de Jefferson, Bill Henderson, joué par Damon Gupton, a perdu la vie pendant la bataille.

“Je ne peux plus être l’homme que j’étais, Black Lightning essayait de sauver le monde. J’essaie juste de sauver ma famille”, déclare Jefferson, joué par Cress Williams dans le premier trailer de la quatrième saison de ‘Black Lightning’.

Un coup plus tard, Jefferson ajoute que le héros n’est plus en vie, mais cela ne l’empêche pas d’utiliser ses pouvoirs., bien que sans déguisement, dans certains policiers pendant la caravane.

Sur la base du nouveau synopsis de la première de la saison quatre, l’humeur sombre de Jefferson dans la bande-annonce est sans aucun doute due au décès de Henderson.

“Jefferson Pierce continue de pleurer la mort de son vieil ami le détective Henderson. Pendant ce temps, Gambi (James Remar) se voit présenter une opportunité intéressante. Enfin, Lynn (Christine Adams) et Jefferson ne peuvent toujours pas coïncider”, lit-on dans le synopsis. .

Cress Williams a noté il y a longtemps que s’il écrivait la série, cela rendrait “Jefferson encore plus prudent et plus effrayé que quelqu’un fasse ces choses, y compris ses filles. Je pense que ce serait beaucoup plus, j’espère, plus prudent, et presque sorte d’obstacle à surmonter la saison suivante, presque trop prudente car il a perdu quelqu’un. “

En d’autres termes, Il semble que Williams a réalisé son souhait, et ce nouvel épisode affectera complètement le personnage, La première date de la quatrième et dernière saison de “ Black Lightning ” sera le 8 février.