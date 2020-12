Le chanteur Antonio Orozco n’avait publié aucun album depuis que la vie l’avait mis à bout. Il reconnaît qu’il y a eu des années de recherche, de recherche et de redémarrage de Saul Ruiz / EL PAÍS

Au cours des cinq dernières années, Antonio Orozco (Hospitalet de Llobregat, 1972) a perdu trois des personnes les plus importantes de sa vie: son producteur, la mère de son fils et son meilleur ami. Xavi Pérez, qui en a été le producteur pendant 25 ans, est décédé des suites d’un accident cardiovasculaire alors qu’il jouait du piano en studio. Son ex-partenaire et mère de son fils unique, Susana Prat, est décédé des suites d’une longue maladie et seulement un mois plus tard, il était son meilleur ami. Le musicien s’est alors réfugié dans le travail pour ne pas penser à tout ce qui lui était arrivé. «Ce furent des années très dures et plus je travaillais, moins je me souvenais de tout. Je suis arrivé au bord de l’effondrement, de la folie, mais c’était plus à cause du niveau de travail qu’à cause de la mémoire », confie-t-il à Icon. L’interprète d’emblèmes de la pop espagnole comme Pedacitos de ti ou Devuélveme la vida avait en son fils Jan, aujourd’hui âgé de 13 ans, son plus grand soutien, sa meilleure aide et son printemps. «Je suis avec lui toute la journée, maintenant je ne peux pas me permettre de m’absenter longtemps. Mon enfant est dans un processus de changement incroyable, il vieillit et il a plus que jamais besoin de moi, alors je ne lâche pas prise. En ce moment, la chose la plus importante de sa vie se passe ».

Orozco n’avait pas sorti d’album depuis que la vie le mettait en danger. Reconnaissez que cela a été des années de recherche, de recherche et de redémarrage. Et ainsi, après trois ans à chercher le son “et où”, Aviónica a émergé, le huitième album de sa carrière. «On l’appelle comme ça parce que c’est une très belle philosophie, la musique et le vol sont toujours allés de pair. L’avionique est la science qui permet à un avion de se maintenir en vol, et pour moi l’avionique est le public qui m’a soutenu tout au long de cette période. C’est comme ça que je dois dire merci, c’est aussi un mot qui sonne très bien ». Les 11 chansons contenues dans son dernier travail racontent, comme une biographie, les histoires les plus importantes de la vie du chanteur. L’un d’eux, La marea, est composé par son fils. «Mon enfant est musicien, il est né musicien. Mais il ne veut pas être musicien comme son père », dit-il en riant. «L’autre jour, il m’a dit qu’il était clair qu’il ne voulait pas être mon fils. Il sait presque tout ce qu’il veut faire et il sait qu’il ne veut pas être mon fils. ” Le Catalan parle de Jan avec émotion, fierté et tendresse d’un père qui sait que son fils grandit. “Je voudrais qu’il ne fasse rien et qu’il reste avec moi pour le reste de sa vie, ne pas avoir de petite amie, l’attacher à la jambe du lit, pouvoir lui donner des baisers et des câlins toute la journée, mais ça n’arrive plus” plaisante-t-il en reconnaissant le grand talent musical de son fils. «Il a ses propres critères depuis longtemps, il essaie de m’écouter, mais il ne s’intéresse pas à ce que je dis. Si je peux vous aider avec quelque chose, je le ferai, mais la chose normale sera que vous ne voulez pas du tout de mon aide ».

À 28 ans, il décide de quitter son travail informatique chez Bang & Olufsen, où il gagne très bien sa vie, pour parier sur la musique et après de nombreux non, il signe son premier contrat avec Horus, une entreprise locale qui n’est pas prête à assimiler le pitch qui était Rends-moi ma vie Et il était difficile de penser que le cinquième single de son deuxième album, Semilla de silencio, deviendrait l’hymne qu’il est aujourd’hui. «Là, je ne savais pas comment bien le faire et nous n’en avons pas profité comme il se doit. La chanson est devenue un super hit dans la moitié du monde, ils l’ont chantée partout et elle a été nominée pour de nombreux prix, y compris les Grammys, mais personne ne savait qui j’étais. Si cette chanson apparaît dans ma vie aujourd’hui dans la compagnie dans laquelle je suis [Universal]Avec l’équipe de travail que j’ai, nous parlerions d’autre chose ». Le chanteur le raconte sans regret: il avait 31 ans à l’époque et avoir connu les lumières et les ombres du succès à un âge mûr l’a aidé à garder ses priorités claires. “Ma vie est pleine d’absurdités”, dit Orozco, “Quelque chose de similaire s’est produit avec Pedacitos de ti, je l’ai enregistré en 2005 et huit ans plus tard, en 2013, il a été nominé pour un Grammy.”

Après les grandes pertes qu’il a subies et plongé dans une pandémie qui a changé la vie des habitants de la planète entière, Orozco est clair que le présent est la seule chose qui reste. «Il y a beaucoup de gens déterminés à montrer que ce n’est pas ce qui nous arrive. Mais chacun des jours de ces neuf derniers mois fait partie de nos vies. Il faut être très pratique, penser à demain n’a aucun sens parce que nous ne savons pas ce qui va se passer. Le temps ne s’arrête pas et il faut apprendre à vivre avec une incertitude saine », souligne l’artiste, qui a également trouvé quelque chose de très positif dans la crise qui a déclenché le covid-19. «Avec le masque, je vois quelque chose qui me semble incroyable: qu’il est impossible pour quelqu’un de vous mentir. Il n’y a aucun moyen de perdre son attention, tout est dans les yeux ». Mais il ne veut pas que quiconque pense qu’il est frivole lorsqu’il essaie de trouver le bon côté de la situation dans laquelle nous vivons. «J’ai une famille qui traverse la maladie dans des conditions compliquées et je comprends ce que c’est, mais je refuse de faire un passé de ce présent. Ce jour compte et demain aussi. Il faut s’y habituer et mieux l’assumer le plus tôt possible ».

Antonio Orozco est sur le point d’avoir 48 ans, cinq de plus que son père lorsqu’il a perdu la vie en tombant d’un échafaudage alors qu’il travaillait. Le musicien avait alors 21 ans et devait s’occuper de sa mère et de ses deux petits frères. 27 ans se sont écoulés depuis et son père, qui lui a acheté sa première guitare, ne l’a jamais vu devenir l’artiste de renommée mondiale qu’il est aujourd’hui. Pour le reste, je continuerais à retrouver le même Antonio que j’ai grandi: le chanteur vit dans une ville, ne va pas à de grands événements publicitaires et a une renommée très normalisée. Il n’y a qu’une chose qui le tourmente: “Ils me demandent des vidéos pour féliciter tout le monde.” “S’il vous plaît, ne me demandez pas plus de vidéos, je suis sur le point d’enregistrer des vidéos”, supplie-t-il en riant assis sur le canapé chester d’un appartement madrilène.

