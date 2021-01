Mexico,- Le Wild Card Round s’est terminé, définissant les matchs de la NFL Division Series qui auront lieu le week-end prochain.

RONDE DIVISIONNELLE DES PLAYOFFS NFL:

Samedi:

LA Rams contre Green Bay 15h35 Baltimore contre Buffalo 19h15

Dimanche:

Cleveland vs Kansas City 14h05. Tampa Bay vs Nouvelle-Orléans 17h40.

Josh Allen est le premier quart-arrière de l’histoire de la NFL à compléter 70% de ses passes, à lancer pour 300 verges et à se précipiter pour 50 verges dans un match éliminatoire.

Malgré le revers, Ben Roethlisberger dans Wild Card 2020: À 38 ans, il a lancé 68 passes (47 complétées) pour 501 verges et 4 touchés.

La plupart des achèvements dans l’histoire de la NFL (47).

Premier joueur avec 4 passes de touché ou plus et 4 interceptions ou plus dans une partie éliminatoire. Deuxième plus de verges par la passe (501) dans un match d’après-saison.

La semaine prochaine dans les matchs de division, Drew Brees contre TomBrady sera le premier match éliminatoire en 70 ans à se rencontrer 1 contre 2 en passes de touché dans l’histoire de la ligue.

NFL et Nickelodeon volent une caméra

L’alliance entre la NFL et Nickelodeon pour diffuser le match entre les Chicago Bears et les New Orleans Saints a été tout simplement l’un des moments les plus mémorables de ce tour de wild card.

moments les plus fous de #CHIvsNO sur @nickelodeon 🍍💚 pic.twitter.com/212HKoO9u5 – NFL Up (@NFLUpOfficial) 11 janvier 2021

La Ligue est renouvelée pour de nouveaux publics, regarder Young Sheldon expliquer les punitions, les célébrations avec du mucus vert et des animations, rend le jeu plus divertissant.

Les MEILLEURS moments @Nickelodeon de #CHIvsNO! 🤮🍍 (h / t @NFLUpOfficial, @NFLonCBS) #SuperWildCard pic.twitter.com/dAuhPjxt2h – NFL (@NFL) 11 janvier 2021

Les joueurs, le personnel et les entraîneurs comme Sean Peyton sont entrés dans le «jeu» de Nickelodeon, c’est quelque chose de nouveau et de différent même pour ceux qui sont directement impliqués dans le jeu. Une autre innovation de la NFL dans les séries divisionnaires n’est pas exclue.

