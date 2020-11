Mexico – L’ancien président de Barcelone, Joan Laporta, a présenté sa candidature pour reprendre les rênes de l’équipe après le départ de Josep Maria Bartomeu.

Laport a passé trois ans en tant que manager de l’équipe, de 2003 à 2006, lorsque l’équipe Blaugrana a atteint plusieurs objectifs fixés.

Sous le slogan «Estimer le Barça», Laporta a rapporté que son désir est d’assumer la présidence de l’équipe et de prendre des décisions pour que l’équipe reprenne de l’importance.

«Je veux unir tout le barcelonisme. Le Barça nous unit et il est temps d’aller ensemble pour pousser l’équipe vers le succès et la victoire, vers la gloire. Nous devons le faire sans regarder en arrière et sans reproche », a-t-il déclaré.

Avec Laporta à la présidence, Barcelone a remporté plusieurs championnats sous la direction technique de Josep Guardiola:

Il a remporté quatre championnats, une Ligue des champions de l’UEFA, deux Super Coupes d’Europe, une Coupe du Roi, une Super Coupe d’Espagne, en plus d’obtenir la Coupe du Monde des Clubs.

Les élections de Barcelone ont été avancées et sont prévues pour janvier, après le départ de Josep María Bartomeu et le scandale entourant Lionel Messi et la défaite subie par le Bayern Münich.

