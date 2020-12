Comme Netflix l’avait promis, la bande-annonce de la troisième saison de ‘Cobra Kai’ a été publiée dans laquelle on peut voir que les conséquences du dernier épisode du deuxième volet sont plus importantes que prévu.

La série se déroule trente ans après les événements du tournoi de karaté All Valley 1984., c’est-à-dire ce qui a été vu dans le premier film «Karate Kid», et montre la poursuite de l’inévitable conflit entre Daniel LaRusso et Johnny Lawrence, rôles joués par Ralph Macchio et William Zabka.

Au cours des deux premières saisons, on a pu voir que Johnny a rouvert son ancien dojo et a créé une nouvelle génération de Cobra Kai, ce que Daniel n’a pas laissé se produire au début.

La bande-annonce de la troisième saison de ‘Cobra Kai’ donne un bref compte-rendu de ce qui s’est passé, mais montre également que la série commence avec tout le monde se remettant de la violente confrontation entre les dojos, qui a laissé Miguel dans un état délicat.

Alors que Daniel cherche dans son passé des réponses et Johnny essaie de se racheter, et Kresse continue de manipuler ses élèves vulnérables. avec son idée particulière du domaine.

L’âme et l’essence de tout All Valley sont en jeu, et le destin de chaque étudiant et sensei ne tient qu’à un fil, c’est-à-dire quelque chose de si grand que Daniel et Johnny formeront une alliance dans laquelle, bien sûr, l’action ne sera pas sera manquant.

Mais les jeunes ont aussi leurs motivations et leurs fantômes à affronter, car les étudiants de ‘Cobra Kai’ désireux de plus de force doivent surmonter les querelles du passé.

Alors que les étudiants de Miyagi-Do, ils doivent rester calmes pour que la victoire, si on peut l’envisager ainsi, ne leur monte pas à la tête en plus d’anticiper ce que sera le rétablissement de Miguel.

Comme prévu, la troisième saison de la série comprendra également un voyage à Okinawa, au Japon, où Daniel a un vieil ennemi.

La date de sortie de la troisième saison de ‘Cobra Kai’ est le 8 janvier 2021, uniquement sur Netflix.