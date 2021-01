Jorge Javier Vazquez a rapporté il y a un peu moins d’un mois qu’il a souffert la dépression, et l’a révélé dans son propre programme, en ‘Sauve-moi’. Après l’AVC, il a subi un stress post-traumatique, provoquant cette maladie en été. “Je me suis vu très triste, avec beaucoup d’angoisse, beaucoup de peurs, beaucoup d’apathie et sans aucune illusion pour quoi que ce soit»commentait-il à l’époque.

Cependant, avec l’arrivée de 2021, le présentateur de Telecinco Il a parlé dans une interview exclusive avec Lecturas de son état d’esprit actuel et de la dépression qui l’a frappé ces derniers mois.

“Je suis dans le meilleur moment de ma vie”

Jorge Javier est dans son meilleur moment, et c’est ce qu’il a révélé pour le magazine del corazón. Il a une stabilité personnelle et professionnelle, et il va déjà beaucoup mieux. “J’étais l’un d’eux Je n’ai pas pu rester seule dans ma maison parce que je pensais que la vie passait et que je ne l’appréciais pas“, A révélé.

Le présentateur a dit adieu à la dépression, bien qu’il continue de prendre des médicaments pour éviter les rechutes: “Je suis toujours sous mes médicaments, mais je suis, sans aucun doute, dans Le meilleur moment de ma vie. À la fois physiquement et mentalement », dit-il.

“Il y a des moments où vous demandez continuellement des choses à la vie. Que cela vous surprenne, rencontrer des gens intéressants, tomber amoureux, quand vous sortez, vous passez un bon moment tous les soirs que tu veux sortir tous les soirs … Et pour moi autant de fois ça m’a fait souffrir, parce que cela m’a causé beaucoup d’angoisse », a-t-il avoué.

«Je devais toujours être dans la rue, avec des amis, rencontrer des gens, me coucher tard, aller en dernier … Et ça vous cause du stress. Maintenant, je regarde en arrière et je dis: “Oh mon Dieu!” “, A ajouté le présentateur.

Un changement dans ta vie

Le présentateur de «Sálvame» est dans un bon moment de sa vie, avec une grande stabilité et une trajectoire enviable, et a déclaré que sa vie avait changé: “Je me suis bien amusé. Mais je ne suis plus à ce point“.

«À 50 ans, vous devez accepter que vous avez vécu beaucoup de choses et qu’il est normal de continuer à être curieux, mais que la vie est ce qu’elle est, et les choses vous surprendront beaucoup moins“, c’est fini.