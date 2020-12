Mexico,-L’ancien joueur des Diables rouges du Mexique, José Luis “el Borrego” Sandoval, est un nouveau membre de l’enceinte des immortels.

Vous pourriez être intéressé https://siete24.mx/deportes/

Matías Carrillo, Vinicio Castilla, Isidro Márquez et Eduardo Jiménez accompagneront le «Borrego» dans le Hall of Fame.

Ce vote était historique, puisque pour la première fois l’élection des nouveaux immortels de notre baseball est rendue publique. En plus d’être le premier à se tenir dans le nouveau lieu.

La cérémonie était dirigée par Antonio de Valdés, président du comité électoral, les présidents du LMP et du LMB, Omar Canizales et Horacio de la Vega, ainsi que par Francisco Padilla, directeur du Hall of Fame et historien Horacio Ibarra.

Après l’élection et rencontrez les nouveaux membres du Hall of Fame. Au stade Alfredo Harp Helú, il y a eu une pause dans le jeu de la Coupe Juntos Por México, et l’annonce des cinq nouveaux immortels du baseball mexicain a été diffusée en direct sur des écrans géants.

Les joueurs qui ont obtenu le plus de voix: Matías Carrillo (52), Vinicio Castilla (44), Isidro Márquez (40), José Luis Sandoval (30) et Eduardo Jiménez (23). Ainsi, les cinq autres joueurs sélectionnés dans la catégorie des vétérans sont William «Grillo» Serrel et le chroniqueur Jorge Menéndez Torres.

Photo gracieuseté de Diablos Rojos del México

Suivez nos réseaux sociaux

Le poste José Luis «Borrego» Sandoval est le nouvel immortel de Baseball apparu en premier sur Siete24.