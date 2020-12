Josie Il vit l’un de ses meilleurs moments professionnels grâce à son passage à Masterchef Célébrités 5 ‘, où était-ce finaliste, quitter de grands moments de télévision et devenir l’un des favoris du public.

Avec la fin de la plus célèbre émission de talents culinaires, la styliste a repris ses projets professionnels, y compris -comment pourrait-il en être autrement- le design de la robe que portera Cristina Pedroche Dans Carillons de 2020.

Avec l’arrivée des vacances de Noël, Josie a de la chance, et elle a préparé un nouveau projet à la télévision, qui arrivera en collaboration avec Télévision espagnole et avec le producteur de ‘Masterchef’, Shine Iberia.

Un nouveau programme

C’est ce mercredi que le collaborateur également de ‘Zapeando’ a révélé qu’il avait préparé un nouveau projet avec RTVE: “Quelque chose de très spécial se passe ces jours-ci à l’hôtel Four Seasons de Madrid, car Je prépare avec Shine Iberia et Televisión Española un super cadeau télé pour vous», a-t-il commenté dans son message sur les réseaux sociaux.

“Très bientôt nous passerons un Noël Rasé ensemble… Et jusqu’ici je peux lire », a ajouté Josie, qui a également écrit un hashtag de ‘# viverasé’ dans son tweet, et qu’il accompagne d’une photographie dans laquelle il apparaît avec une grande cape orange.

Le thème est inconnu

Malgré l’annonce explosive de son nouveau projet, le styliste et ancien concurrent de ‘Masterchef’ n’a pas pu révéler de détails sur le thème du même, mais la chaîne avec laquelle il collabore a donné quelques indices.

Citant le tweet rédigé par Josie, RTVE a indiqué que ce nouveau projet sera l’une des sensations de cette période des fêtes: «Très attentif car Josie va révolutionner Noël. Et nous pouvons vous dire jusqu’ici », ont-ils ajouté.

Sa trajectoire

Après avoir terminé ses études de Journalisme et Sciences humaines, Josie a commencé sa carrière sur le petit écran en devenant la professeur de stylisme dans le programme Super modèle, en 2008.

Plus tard, il a commencé à habiller des visages reconnus comme Cristina Pedroche, a également conçu sa robe dans les Carillons de ces dernières années, et Georgina Rodriguez, Partenaire de Cristiano Ronaldo. Il est devenu connu en Le sixième, main dans la main avec le programme d’animations «Zapping», bien qu’il soit également apparu dans Bonne source. Et plus tard, il est venu à «Masterchef».