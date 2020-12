Mexico – Le pilote britannique Lewis Hamilton a admis qu’il avait eu des journées compliquées à cause de Covid-19 qui l’a empêché de courir le week-end sur le circuit de Shakir.

Hamilton, sept fois monarque de Formule 1, a révélé qu’il avait des symptômes. Il est maintenant récupéré pour courir à Abu Dhabi, dernière date de la saison 2020.

“Je sais que la semaine dernière je n’étais pas en contact, mais ça a certainement été l’une des semaines les plus difficiles que j’ai eues depuis quelque temps”, a déclaré le Britannique sur son compte Instagram officiel.

“Je me suis concentré sur la récupération et la mise en forme, pour pouvoir remonter dans la voiture et disputer la dernière course à Abu Dhabi”, a-t-il ajouté.

“Aujourd’hui, je me suis réveillé très bien et j’ai fait mon premier entraînement, alors je voulais juste vous envoyer un message positif.”

«Faites-leur savoir que je vais bien et merci à vous tous de m’avoir envoyé des vidéos et des messages incroyables», a ajouté Hamilton.

Hamilton a été testé positif après avoir disputé le Grand Prix de Bahreïn et a dû rester isolé.

Le monarque de la catégorie devra passer un test dans les prochains jours pour voir s’il pourra disputer la dernière compétition de la série.

