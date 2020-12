Image de balise Fernando Morales

Ce n’est pas la première fois que José Luis García-Pérez (Séville, 1972) relève le défi de donner vie à un personnage lié à la monarchie espagnole. Si en 2010 il a dû faire face à Alfonso de Borbón, maintenant, dans la mini-série El Rey, il se met dans la peau de Don Juan de Borbón, le père de Juan Carlos I.

Question. Comment préparez-vous un personnage aussi complexe que celui-ci?

Répondre. Ce n’est pas la première fois que je rencontre un vrai personnage, vivant ou mort, et j’aime beaucoup la partie intellectuelle de mon travail, l’étude. Quand on ajoute au personnage que vous incarnez qu’il est réel et aussi historique, un immense arc de possibilités d’emploi me complète. J’ai lu tout ou presque tout ce qui a été écrit sur don Juan, avec toutes les théories possibles, et il y a les détails, la réalité, toujours au-dessus de la vision de l’auteur. Avec ces détails, un personnage est construit.

P. Travail terminé, que pensez-vous de don Juan?

R. Avant de commencer la série, il me semblait déjà une personne intéressante; maintenant je pense que c’est très intéressant et que Game of Thrones est plus proche de la réalité qu’il n’y paraît. Don Juan avait une vision de la Monarchie que nous n’avons plus, plus attachée à une autre époque, ni meilleure ni pire. Je ne parle pas d’une monarchie absolutiste, mais il a compris l’héritage monarchique qui l’a touché d’une manière qui nous est aujourd’hui très détachée. Leur vie était liée à ce qu’ils entendent comme un pays et une obligation.

P. Nous avons déjà parlé de son personnage, mais comment analyseriez-vous l’ensemble?

R. Je suis sûr que c’est la première mini-série à ton politique, comme c’est le cas, traitée d’une manière totalement différente. La série a atteint un grand niveau; Cela ne reste pas à la surface de l’histoire, cela va plus loin pour savoir où se trouve vraiment la chose intéressante dans la vie de chaque personnage.

P. Quand vous dites différent, que voulez-vous dire exactement?

R. Tout d’abord, c’est la manière de le raconter, en se séparant complètement de la presse rose, avec tout le respect que je lui dois, et en joignant la vie personnelle à la vie politico-professionnelle pour comprendre comment chacun de ces êtres s’est construit. Cela va nous donner les clés politiques et personnelles de ce que nous avons aujourd’hui. Et, deuxièmement, le tournage de Norberto, le réalisateur, plus proche de l’aile ouest de la Maison-Blanche que d’un feuilleton traditionnel.