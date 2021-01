Après le grand succès du spin-off de la rue Bennett (Zendaya), HBO a révélé ce 19 janvier la première bande-annonce du deuxième épisode spécial de ‘Euphoria’, intitulé ‘F * ck Anyone Who’s Not a Sea Blob’, qui se concentrera sur la vision de Jules joué par l’actrice Hunter Schafer.

Selon une déclaration de HBO, l’intrigue du chapitre spécial montrera Jules pendant les vacances de Noël alors qu’elle réfléchit à l’année qui se termine. Le projet sera dirigé par Sam Levinson, créateur de ‘Euphoria’, tandis que le scénario a été écrit par lui avec Schafer, qui sert également de co-producteur exécutif de ce deuxième spin-off.

La bande-annonce du deuxième épisode spécial de ‘Euphoria’, montre la relation entre Rue et Jules, du point de vue de ce dernier, des moments heureux qu’ils ont tous deux vécus aux plus grossiers qui mettent leur amour sur une corde raide, en plus d’avoir quelques flashbacks du passé de ce personnage.

Sa première est prévue pour Dimanche 24 janvier sur HBO et HBO GO, un peu plus d’un mois depuis la sortie du premier épisode spécial de «Euphoria», mettant en vedette Zendaya, qui a reçu un Emmy de la meilleure actrice pour son rôle dans cette série.

Comme si cela ne suffisait pas, en même temps que la bande-annonce était présentée, les chanteurs Rosalía et Billie Eilish ont annoncé sur leurs réseaux sociaux que leur collaboration musicale s’intitulera “ Lo vas Olvidar ” et ce sera le thème officiel du deuxième épisode spécial de “ Euphoria ”. La sortie officielle de la chanson aura lieu le 21 janvier à 11 heures, heure du Mexique.