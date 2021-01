Avec un hommage à l’ancienne télévision, réalisé à partir de l’univers du streaming, un nouvel épisode de son histoire commence pour Marvel. Marvel Studios, propriété de Disney depuis 2009, fait de la série The Scarlet Witch and Vision (connue dans le monde entier sous le nom de WandaVision, une marque déjà déposée en Espagne) et ses références aux sitcoms des 70 dernières années un pas en avant dans le grand univers de super-héros hollywoodiens. L’ouverture de la soi-disant Phase 4 -après 23 films en 12 ans- sur Disney + est une nouvelle page après l’aboutissement de Avengers: Fin de partie en 2019 (le film qui a rapporté le plus d’argent de l’histoire), à ​​la fois dans ses intrigues et pour atteindre le public. Le streaming devient à partir de ce vendredi avec la première de la série quelque chose de fondamental pour les deux sociétés. Un avenir, et un présent, que le chef de Marvel, Kevin Feige, voit entrelacés presque sans distinction entre la télévision et (le retour aux) salles de cinéma.

«C’est juste un potentiel de narration. C’est déjà arrivé avec la 3D ou avec l’évolution des effets spéciaux, tout est toujours au service de la croissance et de l’évolution de notre façon de raconter des histoires », explique le président de Marvel Studios à EL PAÍS par visioconférence. «Nous avons le sentiment que les salles de cinéma reviendront [tras la pandemia]Nous croyons vraiment que les gens veulent et ont besoin de se rassembler, de partager une expérience et de ne pas être seuls dans une pièce. Il y a des choses qui sont faites pour être consommées comme ça. Nous allons construire la phase 4 pour servir les deux formats. La sorcière écarlate et Vision conduiront [al espectador] au deuxième film Doctor Strange, par exemple. Cela aidera à faire évoluer le suivi de l’univers cinématographique Marvel », explique Feige. Les histoires et les personnages de la série et des films seront relatés et les téléspectateurs auront à leur disposition tout le matériel accumulé pour être visionné en même temps chez eux. Une stratégie similaire à celle que Disney applique à Star Wars.

The Scarlet Witch and Vision est une série mettant en vedette des super-héros, deux des célèbres Avengers, mais étonnamment, c’est aussi une célébration des sitcoms américaines classiques. Les deux personnages, datant du monde Marvel il y a des années et interprétés respectivement par Elizabeth Olsen et Paul Bettany, apparaissent dans les premiers chapitres en tant que protagonistes de séries de différentes décennies. Le premier grand hommage est à la mère de toutes les sitcoms, I love Lucy, de Lucille Ball (il y aura aussi une référence à Forced Parents, où les jumelles Olsen, sœurs du protagoniste de cette série, sont apparues dans les années 90). «Wanda et Vision sont deux des personnages les plus intéressants de nos bandes dessinées. Lorsque nous avons découvert que nous avions l’opportunité de faire ces séries pour Disney +, ce sont les premières histoires que nous pensions incroyables à explorer », explique le gérant. “Wanda [huérfana y marcada por la muerte de su hermano] Elle a une histoire époustouflante dans les bandes dessinées et dans les films, personne n’a subi plus de tragédie et de traumatisme qu’elle. Et Vision aussi, suit le chemin de Paul Bettany puisqu’il nous a essentiellement fait la faveur de donner la parole à Jarvis [el ordenador de Tony Stark] dans les premiers films d’Iron Man, jusqu’à [aparecer como versión humanoide del ordenador y] leur histoire d’amour et leur moment tragique dans Avengers: Infinity War », quand l’un d’eux doit tuer l’autre pour sauver l’humanité.

Le mandalorien a découvert pour Disney que pour des séries telles que The Scarlet Witch et Vision, maintenir l’offre hebdomadaire d’épisodes au lieu de tous les télécharger en même temps comme le font les autres plates-formes est vital pour maintenir l’intérêt et encourager et prolonger la conversation entre les abonnés pendant des semaines. «Ce sont de belles histoires qui nous permettent de jouer avec le médium. Nous avons toujours aimé, comme les bandes dessinées le font depuis des décennies, jouer avec différents genres, tout au long des 23 films que nous avons sortis. Quand nous avons découvert que nous allions à Disney +, nous voulions aller plus loin et faire quelque chose que nous ne pouvions pas faire dans les films. Dans ce cas, passer épisode par épisode nous permet de montrer différentes époques de la télévision », explique Feige. La série Star Wars, un grand succès mondial en 2020 avec ses deux premières saisons, apporte également des changements technologiques avec la création du studio Stagecraft, qui permet de filmer des séquences avec le fond déjà créé numériquement et projeté sur un grand écran presque circulaire sans perte de qualité. et la réduction des coûts. “J’adore ce que The Mandalorian a fait techniquement dans les coulisses, c’est très influent pour tout Hollywood et pour nous, que nous utiliserons une partie de cette technologie dans nos projets à l’avenir”, ajoute le producteur, qui sera également en charge de l’un des futurs films de la saga galactique.

L’objectif de Marvel avec le streaming, explique Feige, est ce que l’entreprise a toujours eu: augmenter sa propre mythologie, attirer de nouveaux adeptes, se développer et se développer. «Disney + nous a donné cette opportunité sous la forme de six ou sept séries, qui se trouvent désormais à différents points de production. Un an et demi s’est écoulé sans avoir rien dévoilé au public, la plus longue période depuis le premier Iron Man ». Puis le succès de ce film, en 2008, a pris tout le monde par surprise et sans plan de travail clair. Maintenant, c’est la crise sanitaire mondiale due au coronavirus qui a un peu ralenti, mais pas arrêté, l’avenir chez Marvel. «Tout ce qui est développement, écriture de scénario, pré-production et post-production, nous nous sommes habitués à le faire [con reuniones telemáticas]. Le fait d’être dans une pièce avec des gens me manque et la camaraderie qui va avec. J’ai toujours dit que si quelqu’un est capable de s’adapter à ces changements et de proposer des procédures et des règles pour assurer la sécurité des gens, ce sont les équipes de tournage, car résoudre les revers est ce qu’ils font chaque heure de chaque jour », affirme Feige .

La série Marvel sera-t-elle des histoires fermées d’une seule saison au service de l’univers tout entier ou y aura-t-il des secondes tranches? «Cette réponse sera différente pour chacune de nos séries. Nous avons déjà annoncé qu’une grande partie de l’histoire de Wanda est liée au prochain film Doctor Strange, c’est quelque chose de très réfléchi, nous voulons montrer l’importance de la série Disney dans l’univers cinématographique Marvel dans son ensemble. L’idée d’une deuxième saison … tout est possible, et l’idée de revoir tous ces personnages dans l’univers cinématographique, ça se passera à 100% », affirme Feige, qui termine la conversation par une invitation:« Le Scarlet Witch and Vision est le début d’une nouvelle saga, qui est très excitante à cause du ton, que tout ne sera pas une sitcom, évidemment, mais tout ce que nous faisons est une touche créative, et ceux qui nous ont accompagnés dans le 80 dernières années dans la bande dessinée et les 12 dernières dans les théâtres, nous vous le disons, continuez à venir avec nous alors que nous vous emmenons vers de nouveaux endroits. WandaVision est une introduction très audacieuse à cela. “