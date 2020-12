Kiko Jiménez s’est assis hier soir sur le tournage de ‘Saturday Deluxe’ pour vivre l’une de ses pires expériences devant le célèbre polygraphe de Conchita, qui a démantelé chacun de ses mensonges et a provoqué une confrontation avec María Patiño. Le jeune homme, actuel après sa révélation cette semaine le trio supposé qu’il a eu avec Efrén Reyero et Isa Pantoja, a répondu aux questions de l’hôte alors que son humeur passait du calme à la nervosité puis à l’irritation.

“C’est génial! À la fin, je vais m’échauffer. C’est déjà un abus!»claqua l’ex-concurrent de ‘GH VIP’ visiblement malheureux. Et il commença à penser qu’il n’avait pas le droit de donner des explications et que les spéculations commençaient à être le tonique du programme:« Tu n’es pas intéressée à me parler maintenant, María? Maintenant tu demandes à Kathy (ancienne colocataire d’Isa Pantoja) et tu m’as interrompu? Ça y est, ce soir-là, ce que vous voulez est arrivé. Vous touchez mes couilles“il ajouta.

EST-CE VRAI QUE CETTE NUIT VOUS AVEZ DES RELATIONS AVEC ISA PANTOJA DANS UNE RÉSERVATION ET C’ÉTAIT EFFRÉN? KIKO: NON, MENSONGE. # Polibaño – Saturday Deluxe (@DeluxeSabado) 13 décembre 2020

AVEZ-VOUS DÉJÀ RONDÉ AVEC SOFÍA SUESCUN LORSQUE LA NUIT DE LA PASSION SE PLACE AVEC ISA PANTOJA? KIKO: NON, MENSONGE. # polybath – Saturday Deluxe (@DeluxeSabado) 13 décembre 2020

AVEZ-VOUS EU UNE RELATION AVEC ISA PANTOJA PENDANT QUE VOUS RENCONTRES AVEC GLORIA CAMILA? KIKO: NON, MENSONGE. 😯😯 # Polibaño – Saturday Deluxe (@DeluxeSabado) 13 décembre 2020

Mais que s’est-il passé pour que la situation arrive à ce point? Eh bien, simplement que Conchita avait plus de travail que d’habitude et a découvert certaines des infidélités de Kiko. Par exemple, le polygraphe a révélé que l’Andalou avait quelque chose d’intime avec Cristini Couto dans les mêmes salles de bain dans lesquelles il était avec Isa Pantoja, qui a eu une relation avec la fille de la tonadillera alors qu’il sortait avec Gloria Camila ou qui a même refusé d’ouvrir la porte de sa maison le jour où Isa a dormi là-bas.

De plus, l’aventure avec le concurrent de «La maison forte» aurait eu lieu alors qu’il s’amusait déjà avec Sofía Suescun. Selon la machine de vérité, Kiko a menti en s’assurant qu’elle ne l’avait zippée qu’à la discothèque Et il l’a aussi fait quand ils lui ont demandé s’il avait des relations avec Isa dans un stand où se trouvait également Efrén Reyero.

ISA PANTOJA VOUS A-T-ELLE DIT QU’ELLE A BAISÉ AVEC EFRÉN ET QU’ELLE NE SE RAPPELA PAS CE QUI S’EST PASSÉ PAR LA SUITE? KATHY: OUI, VRAI. # Polibaño – Saturday Deluxe (@DeluxeSabado) 13 décembre 2020

Avec curiosité, Les questions auxquelles il a répondu avec la vérité n’avaient pas grand-chose à voir avec lui et oui avec María Jesús Ruiz ou Efrén lui-même. Ainsi, Kiko a révélé que María Jesús voulait avoir des relations avec lui dans une salle de bain et non avec «les gros hommes avec qui elle avait été», que l’ex-mission dansait pour un homme qui lui payait 15 000 euros en bouteilles de champagne ou que, la nuit De la controverse, Efrén essayait tout le temps de se connecter avec Pantoja à la discothèque.