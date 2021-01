La stratégie pour obtenir de meilleures données d’audience pendant la nuit de dimanche dans Mediaset semble être très définie, et c’est que dans la chaîne italienne ils parient à nouveau – pour la deuxième semaine consécutive – sur le déplacement du ‘Deluxe’ à la dernière nuit de la semaine. Bien qu’il n’ait pas d’invité vedette pour subir le polygraphe, l’un de ses collaborateurs les plus fréquents l’a fait, comme Kiko Matamoros.

Une révélation qui n’a laissé personne indifférent

Il est l’un des visages les plus reconnus de Mediaset, où il apparaît quotidiennement depuis de nombreuses années. Cependant, Kiko Matamoros n’avait jamais été aussi honnête sur sa vie que la nuit dernière. La révélation qui a le plus surpris le public et tous ses partisans concernait sa toxicomanie: “Je suis accro à la cocaïne depuis l’âge de 15 ans. À certaines occasions, j’ai mis en danger mon intégrité en utilisant des drogues », a-t-il été honnête.

En plus de cette phrase énergique, le polygraphe de Kiko Matamoros a également fourni au public une révélation surprenante, à savoir qu’il a expliqué que pendant l’une des fois où il a consommé de la drogue, ils ont essayé de le tuer en l’empoisonnant avec ces mêmes substances: “J’avais un chameau qui Il m’a fourni de la cocaïne, j’avais une très bonne relation avec lui, je l’ai appelé un jour et il ne m’a pas fait signe. Le lendemain, un ami m’appelle et me demande de le rencontrer. On a dit à l’homme qui m’a donné de la cocaïne qu’il devait ajouter un produit à la coca, l’homme lui avait dit très inquiet », a-t-il ajouté.

«J’avais une consommation d’un point de vue médical tout à fait déconseillée, mais quand j’ai commencé avec Marian Flores, qui n’était pas une consommatrice, j’ai levé le pied. Pendant ces 20 ans, j’avoue que je n’ai pas arrêté d’utiliser, mais c’était avec mes amis quand j’étais à une fête et pendant son absence », a-t-il poursuivi en ajoutant à propos de l’une des étapes les plus stables émotionnellement de sa vie, où il est devenu le père de ses quatre enfants.

La vérité est que la révélation de Kiko Matamoros n’avait pas le collaborateur de Mediaset comme seul protagoniste, puisqu’il a également parlé de son deuxième mariage et de la consommation de drogue. Avec Makoke, Matamoros a noté qu’il n’avait pas à “lui apprendre quoi que ce soit. À ce stade, qui était très long, j’ai rendu la consommation de cocaïne courante. En conséquence, des épisodes désagréables se sont produits. Elle est venue conditionner mes relations sexuelles: quand je ne consommais pas, je n’en avais pas envie. “

“BOMBE!” Avez-vous subi une tentative d’assassinat par quelqu’un de très proche de Makoke qui a conspiré pour vous faire tuer par empoisonnement?

Oui, c’est vrai # polpoisoned – Samedi de luxe (@DeluxeSabado) 18 janvier 2021

Belén Esteban, Kiko Rivera, Alonso Caparrós, Kiko Hernández, Mila Ximénez, Antonio Tejado, Antonio Canales, ont souffert de cette maladie, sont mis en traitement et retournent se réintégrer et travailler. Pourquoi Kiko Matamoros est-il crucifié pour avoir traversé la même chose? 😳 – Portes-de-l’âme (@ Puertasdelalma2) 17 janvier 2021

Beaucoup se demanderont pourquoi il a voulu le dire maintenant et non depuis qu’il a commencé à consommer de la cocaïne, et c’est que Kiko Matamoros a reconnu que “Je veux être honnête Je pense avoir été diffamé, menti pour le plus salaud qui puisse être menti, qui sont des intérêts économiques. Je suis une personne publique et cela me fait mal pour le mien, pour mes enfants. Il semble que j’ai inventé une vie “, a-t-il reconnu. Sans aucun doute, ses révélations ont donné beaucoup de choses à raconter ces dernières heures, surtout parmi ses adeptes, qui ne croient pas au courage qu’il a eu de le raconter publiquement.